„WELTjournal / WELTjournal +: „KI – Wettlauf ins Ungewisse“ und „Lieben und Leben mit KI“

Wien (OTS) -

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 26. August 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Reportage „KI – Wettlauf ins Ungewisse“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.10 Uhr „Lieben und Leben mit KI“.

WELTjournal: „KI – Wettlauf ins Ungewisse“

Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant weiter und verändert bereits jetzt unsere Lebens- und Arbeitsweise. Sie wird angepriesen als Technologie, die die Wirtschaft revolutionieren, Krankheiten heilen und einige der größten Probleme der Welt lösen könnte, doch vieles an der neuen KI-Zukunft ist völlig ungewiss. Das „WELTjournal“ beleuchtet den Wettlauf der mächtigsten Technologieunternehmen um die Entwicklung immer leistungsfähigerer KI-Systeme. Die nächste KI-Generation handelt zunehmend autonom und ist immer schwerer kontrollierbar. Regulierungen oder Sicherheitssysteme hinken hinterher, die technische Entwicklung vollzieht sich schneller als Regierungen und Gesellschaften Schritt halten können. Gestaltung: Steve Cannane

WELTjournal +: „Lieben und Leben mit KI“

Künstliche Intelligenz dringt immer tiefer in unser Leben ein und ersetzt zunehmend sogar Partner- und Freundschaften. In Zeiten gesellschaftlicher Vereinsamung suchen Menschen Nähe, Trost und Verständnis bei einem KI-Partner bzw. einer KI-Partnerin. „Künstliche Intelligenz ist empathischer als viele Menschen“, sagt etwa TJ, der eine enge Beziehung zu seiner virtuellen Partnerin hat. Denise fühlt sich nach zwei gescheiterten Beziehungen mit ihrem KI-Partner erstmals wieder geborgen. Und JR Adams tauscht regelmäßig Textnachrichten mit dem digitalen KI-Abbild seiner verstorbenen Mutter aus, um sie in seinem Leben zu behalten. Gestaltung: Nicole Krättli