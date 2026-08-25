  • 25.08.2026, 11:12:32
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Glitterbox 2026 exklusiv in Deutschland nur in Hannover

Mousse T., Hitproduzent und DJ aus Hannover hat das Partyformat Glitterbox in seiner Heimatstadt etabliert und steht natürlich auch selbst im Oktober hinterm Pult. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/171861 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Hannover (OTS) - 

Internationale Weltklasse-DJs, Dragqueens und Dancers: Am 31. Oktober 2026 feiert Hannover die einzige Glitterbox-Party Deutschlands. Mit einem hochkarätigen Line-up verwandelt sich der Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) erneut in einen der spektakulärsten Dancefloors des Landes. Als einziger Veranstaltungsort in Deutschland bietet Hannover eine besondere Bühne für eines der international bekanntesten Partyformate, das auf Ibiza ebenso zu Hause ist wie in diversen Metropolen rund um den Globus. Hannover hat sich damit als feste Station im Glitterbox-Kosmos etabliert und bringt die House- und Disco-Kultur regelmäßig mit einem Publikum aus dem In- und Ausland zusammen.

Datum: 31. Oktober 2026

Ort: Kuppelsaal (HCC)

Einlass: ab 21 Uhr

VVK-Start: ab sofort

Tickets: ab 40 Euro zzgl. VVK-Gebühr unter https://gb.ticket2go.de.

Das Line-up (A-Z)

  • Aline Rocha
  • Carl Craig
  • Michael Grey
  • Mousse T.
  • Revival House Project (live)
  • Dragqueens & Dancers

Spektakuläre Dragqueen-Performances, extravagante Tänzerinnen und Tänzer, legendäre Konfetti-Momente und ein erstklassiger Soundtrack aus House, Disco und Soul schaffen die glamouröse und extravagante Atmosphäre, für die Glitterbox weltweit bekannt ist. Wer den Abend besonders exklusiv erleben möchte, kann zudem 4er- oder 6er-Tische mit Service am Tisch buchen.

Meher Infos unter www.hvg-events.de/glitterbox

Rückfragen & Kontakt

Ela Windels
Hannover Marketing und Tourismus GmbH
Vahrenwalder Straße 7
30165 Hannover
0511 - 12345-140
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Vorschau Bild von Das Revival House Project bringt zeitlose House-Klassiker in einem modernen Live-Gewand auf den Glitterbox-Dancefloor. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/171861 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 532.59KB]

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