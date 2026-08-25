Cyberrisiken, neue Regulatorik & die Digitalisierung kritischer Anlagen erfordern integrierte Lösungen für technische & digitale Resilienz

Wien (OTS) -

Digitalisierung, zunehmende Vernetzung von Anlagen sowie neue regulatorische Vorgaben wie die NIS2-Richtlinie, der Cyber Resilience Act (CRA) oder die CER-Richtlinie (Critical Entities Resilience Directive) verändern die Anforderungen an Betreiber, Hersteller und Dienstleister im Energie- und Transformatorensektor grundlegend. Vor diesem Hintergrund schließen EFS Consulting und die Transatlantic Transformer Consulting (TATC) GmbH eine strategische Partnerschaft.

Gemeinsam kritische Energieinfrastruktur zukunftssicher gestalten

Ziel ist es, die technische Expertise von TATC im Transformatoren- und Energieinfrastrukturumfeld mit der umfassenden Kompetenz von EFS Consulting in den Bereichen Cybersecurity, Informationssicherheit, regulatorische Compliance und Data Management zu vereinen. Gemeinsam bieten die Unternehmen einen ganzheitlichen Beratungsansatz für sichere, resiliente und zukunftsfähige Energieinfrastrukturen.

" Versorgungs- und Cybersicherheit müssen heute gemeinsam gedacht werden. Durch die Partnerschaft verbinden wir Branchenexpertise und Informationssicherheit, um kritische Energieinfrastrukturen nachhaltig zu schützen. ", Dr.-Ing. Wolfgang K. Walter, Partner bei EFS Consulting

" Unsere Kunden erwarten heute mehr als technische Exzellenz. Sie benötigen Lösungen, die technische Zuverlässigkeit, regulatorische Anforderungen und digitale Sicherheit gleichermaßen berücksichtigen. Die Partnerschaft mit EFS Consulting ermöglicht es uns, genau diesen integrierten End-to-End-Ansatz entlang des gesamten Lebenszyklus kritischer Energieinfrastrukturen anzubieten. ", DI Edgar Trummer, Gründer von Transatlantic Transformer Consulting (TATC) GmbH

Über EFS Consulting

EFS Consulting ist die größte unabhängige Unternehmensberatung Österreichs. Mit Hauptsitz in Wien und weiteren Offices in China, den USA sowie Europa realisiert EFS Consulting interdisziplinäre Projekte in Asien, Amerika und Europa. Das Leistungsspektrum im Bereich IT-, Cyber- und Informationssicherheit umfasst die ganzheitliche Umsetzung regulatorischer, organisatorischer und technischer Sicherheitsanforderungen sowie Beratungsleistungen rund um Informationssicherheit, IT-Security und Cyber-Security.

Über Transatlantic Transformer Consulting (TATC) GmbH

Die Transatlantic Transformer Consulting (TATC) GmbH ist auf technische Beratungsleistungen im Transformatoren- und Energieinfrastrukturumfeld spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Transformatoren, OEMs, technische Dienstleistungen und Asset Management und begleitet Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus kritischer Energieinfrastrukturen.