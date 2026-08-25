  • 25.08.2026, 11:06:02
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  • OTS0055

Pressekonferenz - Aktuelles aus der Katholischen Aktion

Neue Initiativen zur Stärkung der Demokratie

Wien (OTS) - 

Mit

Ferdinand Kaineder, Präsident der KAÖ
Regina Petrik, Generalsekretärin der KAÖ

Aktuelles aus der Katholischen Aktion - Neue Initiativen zur Stärkung der Demokratie

Mit Ferdinand Kaineder, Präsident der KAÖ Regina Petrik, Generalsekretärin der KAÖ Die Katholische Aktion Österreich (KAÖ) ist eine offizielle Fachstelle der österreichischen Bischofskonferenz, die von demokratisch gewählten Laien geleitet wird. Sie vernetzt und vertritt Verbände auf Diözesan- und Bundesebene, in denen Christinnen und Christen Welt und Kirche im Sinne des Evangeliums mitgestalten und weiterentwickeln möchten.

Datum: 28.08.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: KAÖ - Katholische Aktion Österreich
Spiegelgasse 3/2.Stock
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Katholische Aktion Österreich
Mag. Regina Petrik
Telefon: +43 664 1164633
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kaoe.at

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[Freitag, 28.08.2026, 11:00]

Katholische Aktion Österreich (KAÖ)

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