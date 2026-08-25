Pressekonferenz - Aktuelles aus der Katholischen Aktion

Wien (OTS) -

Mit

Ferdinand Kaineder, Präsident der KAÖ

Regina Petrik, Generalsekretärin der KAÖ

Aktuelles aus der Katholischen Aktion - Neue Initiativen zur Stärkung der Demokratie

Mit Ferdinand Kaineder, Präsident der KAÖ Regina Petrik, Generalsekretärin der KAÖ Die Katholische Aktion Österreich (KAÖ) ist eine offizielle Fachstelle der österreichischen Bischofskonferenz, die von demokratisch gewählten Laien geleitet wird. Sie vernetzt und vertritt Verbände auf Diözesan- und Bundesebene, in denen Christinnen und Christen Welt und Kirche im Sinne des Evangeliums mitgestalten und weiterentwickeln möchten.

Datum: 28.08.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: KAÖ - Katholische Aktion Österreich

Spiegelgasse 3/2.Stock

1010 Wien

Österreich