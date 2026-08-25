- 25.08.2026, 11:06:02
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Pressekonferenz - Aktuelles aus der Katholischen Aktion
Neue Initiativen zur Stärkung der Demokratie
Mit
Ferdinand Kaineder, Präsident der KAÖ
Regina Petrik, Generalsekretärin der KAÖ
Aktuelles aus der Katholischen Aktion - Neue Initiativen zur Stärkung der Demokratie
Mit Ferdinand Kaineder, Präsident der KAÖ Regina Petrik, Generalsekretärin der KAÖ Die Katholische Aktion Österreich (KAÖ) ist eine offizielle Fachstelle der österreichischen Bischofskonferenz, die von demokratisch gewählten Laien geleitet wird. Sie vernetzt und vertritt Verbände auf Diözesan- und Bundesebene, in denen Christinnen und Christen Welt und Kirche im Sinne des Evangeliums mitgestalten und weiterentwickeln möchten.
Datum: 28.08.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: KAÖ - Katholische Aktion Österreich
Spiegelgasse 3/2.Stock
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Katholische Aktion Österreich
Mag. Regina Petrik
Telefon: +43 664 1164633
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kaoe.at
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