- 25.08.2026, 11:04:32
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AVISO: Pressestatement nach Arbeitsgespräch mit tschechischem Innenminister
Pressestatement mit Innenminister Karner und tschechischem Innenminister Metnar, 28. August 2026, 11 Uhr
Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Polizeikooperationszentrums Drasenhofen treffen sich Innenminister Gerhard Karner und der tschechische Innenminister Lubomír Metnar am 28. August 2026 zu einem Arbeitsgespräch mit anschließenden Pressestatements.
Wann: 28. August 2026, 11 Uhr
Wo: Polizeikooperationszentrum Drasenhofen (Am Zollhaus 8, 2165 Drasenhofen)
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/mwvfbmje
Rückfragen & Kontakt
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Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
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