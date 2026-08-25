AVISO: Pressestatement nach Arbeitsgespräch mit tschechischem Innenminister

Wien (OTS) -

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Polizeikooperationszentrums Drasenhofen treffen sich Innenminister Gerhard Karner und der tschechische Innenminister Lubomír Metnar am 28. August 2026 zu einem Arbeitsgespräch mit anschließenden Pressestatements.

Wann: 28. August 2026, 11 Uhr

Wo: Polizeikooperationszentrum Drasenhofen (Am Zollhaus 8, 2165 Drasenhofen)

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/mwvfbmje