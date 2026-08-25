Zell am See-Kaprun (OTS) -

Natur, Genuss und Unterhaltung: Zell am See-Kaprun lockt im Herbst nicht nur mit einem bunten Naturschauspiel, sondern auch mit einer Vielzahl an Veranstaltungen. Im Herbst 2026 erwartet Besucher mit der Eventreihe „Herbstlaut“ ein abwechslungsreiches Programm aus kulinarischen Highlights, familienfreundlichen Aktivitäten und kulturellen Angeboten.

Bunte Wälder, ein stimmungsvoller See und alpine Kulinarik prägen die goldene Jahreszeit in Zell am See-Kaprun. Angenehme Temperaturen, klare Ausblicke und die herbstliche Berglandschaft bilden die Kulisse für Herbstlaut und verbinden Genuss, Musik und Bewegung mit besonderen Naturerlebnissen.

Der Geschmack des Herbstes

Am 12. September sorgt „Wüd am See – Das Zeller Gstanzlsingen“ im Pinzga Bräu am See für beste Unterhaltung. Gstanzlqueen Renate Maier sowie Weber Bene und Josef „Bäff“ Piendl verbinden schlagfertige Verse und Wortwitz mit herbstlichen Schmankerln.

Ein besonderer Start in den Tag wartet beim Hike’n’Brunch am 19. September auf der Schmittenhöhe: Natur im ersten Morgenlicht, Musik, Panorama und ein genussvoller Brunch machen das Erlebnis komplett. Jeden Montag bis Ende Oktober führt außerdem eine geführte Wanderung durch Kaprun und die Sigmund Thun Klamm, bevor die Tour gemütlich auf einer Alm oder im Klammstüberl ausklingt.

Für echtes Herbst- und Festgefühl sorgt die Zeller Wiesn im Sportresort Alpenblick, gefolgt von den Wildtagen mit regionalen Spezialitäten. Kulinarisch und musikalisch wird es auch bei „Wüd, Wüder, Wüderer“ am 10. Oktober auf der Schmittenhöhe: Regionale Produkte und feinste Kulinarik treffen auf moderne Tanzlmusi und Panoramablicke auf die Hohen Tauern.

Weitere Genussmomente bieten die Alpinen Genusswochen am Kitzsteinhorn mit einem Gipfelfrühstück auf 3.029 Metern oder Picknick am Maiskogel. Beim Stadtmarkt in Zell am See laden jeden Freitag heimische Produkte und Schmankerl zum Gustieren ein, während beim traditionellen Brotbacken am Kapruner Kirchbichl im historischen Holzbackofen frisches Brot und süße Köstlichkeiten entstehen.

Angebote für Familien

Gemeinsam draußen sein, die Natur entdecken und besondere Momente erleben: Der Herbst in Zell am See-Kaprun bietet Familien zahlreiche Möglichkeiten – vom Alpakawandern über Kinderklettern bis zu Entdeckungstouren.

Ein besonderes Highlight für kleine Abenteurer ist das Familienfest „Hello Herbst, Hello Kids“ in Zell am See. Hüpfburgen, Live-Musik und Spiele sorgen für abwechslungsreiche Familienzeit. Eine Kinder-Vorlesung in der Buchhandlung Ellmauer und ein Einkaufs-Gewinnspiel ergänzen das Programm.

Mit der Sommerkarte die Saison verlängern

Eine Sommerkarte im Herbst? In Zell am See-Kaprun ganz selbstverständlich. Die Zell am See-Kaprun Sommerkarte bietet bis einschließlich 31. Oktober 2026 zahlreiche inkludierte Eintritte und Ermäßigungen. Dazu zählen etwa Bergbahnfahrten auf die Schmittenhöhe oder das Kitzsteinhorn sowie die Schifffahrt am Zeller See.

Dank Guest Mobility Ticket können Gäste zudem zahlreiche öffentliche Verkehrsmittel im gesamten Bundesland Salzburg nutzen und das Auto während ihres Aufenthalts stehen lassen.

Alle Herbstlaut-Veranstaltungstermine:

12. September 2026: Wüd am See – das Zeller Gstanzlsingen

26. September 2026: Hello Herbst, Hello Kids Zell am See

2. bis 4. Oktober 2026: Zeller Wiesn beim Sportresort Alpenblick

9. bis 31. Oktober 2026: Wildtage im Sportresort Alpenblick

10. Oktober 2026: Wüd, Wüder, Wüderer auf der Schmittenhöhe

Informationen unter: www.zellamsee-kaprun.com/herbstlaut