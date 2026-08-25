  • 25.08.2026, 10:45:32
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Herbstausgabe von „Stadt:Kultur“ in Baden ab 2. September

Konzerte und Kabarett in historischem Ambiente

St. Pölten (OTS) - 

Vom 2. bis 11. September bespielt „Stadt:Kultur“ wieder die Sommerarena im Kurpark Baden und bietet an insgesamt sieben Abenden Konzerte und Kabarett in historischem Ambiente: Den Auftakt macht am 2. September ab 19.30 Uhr Andreas Vitásek mit seinem Jubiläumsprogramm „Wie es mir gefällt“, in dem der Kabarettist durch sein Schaffen spaziert, Altbewährtes mit Neuem verbindet, improvisiert, Theaterszenen einstreut und bisher unveröffentlichte Texte präsentiert.

Am 3. September folgt ab 19.30 Uhr mit Wolfgang Ambros eine Austropop-Legende in reduzierter, intimer Atmosphäre. Einen außergewöhnlichen Einblick in die Welt der Gerichtsmedizin bieten dann am 4. September ab 19.30 Uhr Florian Klenk und Christian Reiter mit „Es wird a Leich‘ sein“, einer Mischung aus Wissenschaft, echten Fällen und schwarzem Humor. Am 5. September verbinden zudem ab 19.30 Uhr Ursula Strauss und Ernst Molden in ihrem Programm „nochdvegl“ Musik und Poesie zu einem Abend voller Wiener Klangfarbe.

Am 9. September stehen mit „Pink Floyd – The Wall“ (ab 18 Uhr) und „Pink Floyd – The Dark Side of the Moon“ (ab 21 Uhr) gleich zwei Musikproduktionen auf dem Programm, die bekannte Werke mit großem Orchester live auf die Bühne bringen. Am 10. September entführt dann „Die magische Musik von Harry Potter“ ab 19 Uhr in die Welt der beliebten Filmreihe, ehe der 11. September erneut ganz im Zeichen großer Filmmusik steht: Mit „The Music of Der König der Löwen“ (ab 16.30 Uhr) und „The Music of Hans Zimmer & Others“ (ab 20 Uhr) erwarten das Publikum zum Finale nochmals zwei cineastische Klangreisen mit großem Orchester und zahlreichen Solisten.

Nähere Informationen und Karten unter www.stadt-kultur.at.

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Rainer Hirschkorn
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