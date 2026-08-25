SPÖ-Seltenheim: „SPÖ in Regierung liefert die richtigen Lösungen im Kampf gegen Teuerung und für starke öffentliche Gesundheitsversorgung“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim betont nach dem gestrigen ORF-„Sommergespräch“ mit SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler: „Die SPÖ in der Regierung liefert. Wir haben die richtigen Lösungen für die drängendsten Fragen unserer Zeit – vom Kampf gegen die Teuerung über die Stärkung der öffentlichen Gesundheitsversorgung, von der Sicherung des Pensionssystems bis hin zum wirksamen Kampf gegen die Klimakrise.“ Die SPÖ sei der Motor in der Regierung im Kampf gegen die Teuerung und für ein besseres, leichteres und leistbareres Leben für die große Mehrheit der Bevölkerung, so Seltenheim. „Andreas Babler hat im gestrigen ORF-‚Sommergespräch‘ gezeigt, was die SPÖ in der Regierung bereits durchgesetzt hat und wo wir weiter Tempo machen“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer heute, Dienstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Besonders deutlich zeige sich das beim Kampf gegen die hohen Preise. „Die SPÖ hat bewiesen, dass hohe Preise kein Naturgesetz sind. Und die SPÖ hat gezeigt, dass sie die Fehler der Vorgängerregierung, die die Teuerung einfach durchrauschen hat lassen, nicht wiederholt. Wir haben Wort gehalten und eingegriffen - bei den Mieten, den Lebensmittelpreisen und bei der Energie. Denn für uns ist klar: Die Menschen müssen sich das Leben wieder leichter leisten können.“ ****

Eine weitere Priorität hat für die SPÖ die Stärkung des öffentlichen Gesundheitssystems. „Wir wollen die beste Gesundheitsversorgung für alle – und zwar auf e-Card und nicht auf Kreditkarte“, betont der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Dass die Mittel des Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds PRIKRAF in die öffentliche Gesundheitsversorgung fließen sollen, sei ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einer stärkeren öffentlichen Gesundheitsversorgung – mit mehr Fachärzt*innenzentren, Familiengesundheitszentren und wohnortnahen, schnelleren Terminen. „Während andere nur hetzen und unsere Gesellschaft spalten wollen, übernimmt die SPÖ Verantwortung und bringt Ordnung ins Land.“ (Schluss) bj/mb