LH-Stv. Landbauer: Neue Dachmarke „Mobilitätsland NÖ“ bringt alles aus einer Hand

St. Pölten (OTS) -

Ab 1. September werden die Aktivitäten des Mobilitätsmanagements NÖ, der Radland GmbH und nextbike unter der neuen Dachmarke „Mobilitätsland NÖ“ zusammengeführt. Bewährte Serviceangebote, langjährige Erfahrung und umfassendes Mobilitätswissen werden damit unter einem gemeinsamen Dach gebündelt.

„Mobilität ist eine Grundvoraussetzung für Lebensqualität und starke Regionen. Unser Anspruch ist klar: Unsere Landsleute sollen sicher, verlässlich und gut an ihr Ziel kommen. Mit Mobilitätsland NÖ entsteht eine zentrale Anlaufstelle für Gemeinden, Regionen, Bildungseinrichtungen sowie für alle Niederösterreicher, die ihre Wege sicher, flexibel und zeitgemäß gestalten möchten“, informiert Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Für Niederösterreichs Gemeinden und Regionen bedeutet das vor allem: Unterstützung aus einer Hand. Das Angebot reicht von Beratung und Wissen zu Fußgeher-, Rad- und Autoverkehr über den öffentlichen Verkehr bis hin zu multimodalen Angeboten. Ergänzt wird dieses breite Spektrum des Mobilitätsmanagements Niederösterreich durch die bestehenden Angebote von Radland NÖ und nextbike NÖ. So werden unterschiedliche Mobilitätsformen künftig stärker zusammengedacht und besser miteinander vernetzt. Die kostenlosen Verkehrsberatungen durch die vertrauten Ansprechpartner werden unverändert fortgeführt. „Wir bauen auf dem auf, was sich bewährt hat, und machen die Unterstützung für unsere Gemeinden einfacher und schlagkräftiger“, so Landbauer.

Er betont abschließend: „Für mich ist entscheidend, dass Politik nicht nur plant und verwaltet, sondern das Leben der Menschen spürbar verbessert. Genau darum geht es: sichere Wege, verlässliche Mobilität und ein Niederösterreich, das weiterkommt.“

Alle Informationen und neuen Kontaktdaten sind unter www.mobilitaetsland-noe.at abrufbar.

Weitere Informationen beim Büro LH-Stv. Udo Landbauer, Alexander Murlasits, Telefon 0676/812 137 42, E-Mail [email protected]