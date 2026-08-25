Das Umweltbundesamt ist umgezogen!

Wien (OTS) -

Das Umweltbundesamt ist in die Drorygasse 1 im 3. Wiener Bezirk übersiedelt. Das bisherige Arbeiten an vier Standorten im 9. und 20. Bezirk ist damit Geschichte. Gleich bleibt hingegen die Lage am Donaukanal und die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die Radweginfrastruktur: Das Umweltbundesamt ist von der Spittelauer-Lände an die Erdberger-Lände, nahe der U3 Station Kardinal Nagl Platz weiter stromabwärts gezogen.

Wirtschaftlich & nachhaltig

Bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstätte für das Umweltbundesamt waren Wirtschaftlichkeit, Qualität und Nachhaltigkeit die ausschlaggebenden Kriterien. Nun ist die Expert:innen-Institution in ein revitalisiertes Gebäude aus den 80er Jahren auf dem Gelände eines ehemaligen Gaskraftwerks aus dem 19. Jahrhundert, in das „eNNa“, eingezogen.

„Dass wir ein nachhaltig saniertes Gebäude mit guter Anbindung an U-Bahn und Radweg als Arbeitsstätte gefunden haben, freut uns aus wirtschaftlicher und nachhaltiger Sicht“, erklärt Umweltbundesamt Geschäftsführerin Hildegard (Gitsch) Aichberger und verweist auf Ressourcenschonung durch Nutzung einer Brachfläche, sowie auf gelebten Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft, die mit der Wahl dieses Gebäudes umgesetzt werden konnten. „Wir wollen mit der Nachnutzung eines Bestandsgebäudes beispielgebend sein“, so Aichberger weiter.

Wird ein Bestandsgebäude länger genutzt, werden Materialien für einen Neubau eingespart. Im Falle der Revitalisierung des neuen Umweltbundesamt-Standorts wurden rund 60 % der Bestandsmaterialien wiederverwendet. Bei der Büroausstattung wurde Wiederverwendung ebenfalls großgeschrieben, nach Möglichkeit wurde auch auf Second Hand-Möbel zurückgegriffen. Stichwort Beschaffung: Auch dabei hat das Umweltbundesamt vielfach auf Lieferanten mit Umweltzeichen zugegriffen.

Vielfältiges Wissen unter einem Dach

Hinsichtlich Zusammenarbeit beginnt für die Mitarbeiter:innen mit dem Umzug eine neue Ära. Das gefällt auch Geschäftsführerin Verena Ehold. „Für unsere Arbeit ist es wichtig, Umweltthemen aus unterschiedlichen, fachlichen Perspektiven zu analysieren. Nur so kommen wir zu tragfähigen Ergebnissen. An der neuen Adresse arbeiten unsere Expertinnen und Experten unter einem Dach, sind durch kurze Wege miteinander verbunden und können ein vielfältiges Angebot an Räumen nutzen; so ist die Zusammenarbeit nun viel leichter und effizienter!“ Wie die europäische Umweltagentur sind auch wir in ein Büro mit offenem Raumkonzept gezogen."

Auch am neuen Standort führt das Umweltbundesamt sein Umweltmanagementsystem nach EMAS weiter. „Das revitalisierte Gebäude trägt wesentlich dazu bei, unseren ökologischen Fußabdruck weiter zu verbessern und unser Ziel zu erreichen, unsere Treibhausgas-Emissionen bis 2040 um 90 Prozent zu reduzieren“, resümiert Ehold.

Das Umweltbundesamt

Als Expert:innen-Institution für Umwelt- und Klimaschutz stellt das Umweltbundesamt verlässliches Wissen bereit: qualitätsgesicherte Daten, standardisierte Methoden, evidenzbasierte Analysen und transparente Bewertungen. Damit unterstützt das Umweltbundesamt Politik, Verwaltung und Gesellschaft mit seiner Expertise zu Umwelt- und Klimaschutzthemen und hilft so, informierte und zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen.

Die neue Umweltbundesamt-Adresse Drorygasse 1/1, 1030 Wien ist ab 1. September im Firmenbuch eingetragen.

Weitere Informationen Umweltbundesamt hat eine neue Adresse | Österreich