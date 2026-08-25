22.000. „Natur im Garten“ Plakette vergeben

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Umweltbewegung „Natur im Garten“ erreicht mit der Verleihung der 22.000. Plakette einen weiteren bedeutenden Meilenstein. Seit der Einführung der Auszeichnung haben sich zehntausende Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer bewusst für eine naturnahe Bewirtschaftung entschieden und leisten damit einen wichtigen Beitrag für ein ökologisch wertvolles Niederösterreich.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Die ‚Natur im Garten‘ Plakette ist weit mehr als eine Auszeichnung – sie ist ein sichtbares Zeichen für gelebten Umwelt-, Klima- und Artenschutz direkt vor der eigenen Haustür. 22.000 ausgezeichnete Naturgärten zeigen eindrucksvoll davon, wie viele Menschen in Niederösterreich Verantwortung für ihre unmittelbare Umwelt übernehmen. Jeder naturnah gestaltete Garten schafft wertvollen Lebensraum für Pflanzen und Tiere und ist damit ein wichtiger Beitrag für die beste Zukunft unserer Kinder. Ein herzliches Danke an alle Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer, die mit ihrem Engagement dazu beitragen.“

Die Jubiläumsplakette wurde von der Landeshauptfrau an den Garten von Erika und Leopold Wabro in Loosdorf im Bezirk Melk verliehen. Der Garten erfüllt die Kriterien, indem er ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel sowie ohne Torf gepflegt und ökologisch bewirtschaftet wird. Dazu zählen unter anderem die Regenwassernutzung und der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit sowie Naturgartenelemente wie Kräuterrasen und ein „Wildes Eck“.

Die „Natur im Garten“ Plakette kann von allen Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzern beantragt werden, deren Gärten nach den „Natur im Garten“ Kriterien gepflegt werden. Interessierte können sich beim „Natur im Garten“ Telefon unter 02742 / 74 333 oder [email protected] für die Verleihung einer Plakette bewerben. Eine Beraterin oder ein Berater von „Natur im Garten“ besucht den Garten und verleiht, wenn alle Kriterien erfüllt sind, die Plakette.

Weitere Infos: www.naturimgarten.at/plakette.