19. Wiener Donaubörse am 4. September vor spannendem und dynamischem Hintergrund

Wien (OTS) -

Zum 19. Mal lädt die Wiener Produktenbörse am 4. September 2026 ab 9:00 Uhr Produzenten, Händler, Verarbeiter und Logistiker aus ganz Mittel- und Südosteuropa zum Gedankenaustausch über die neue Ernte im Rahmen der Internationalen Donaubörse in die Räume der Börse in Wien, Taborstraße 10, ein - "und dies in einem Jahr, in dem Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln mehr als nur eine hohle Phrase wurde, sondern eine knallharte realistische Herausforderung darstellt", so Gastgeber und Börsepräsident Ernst Gauhs.

Branchentreff diskutiert dramatische und ständig veränderte Umstände

Der jährlich am ersten September-Freitag über die Bühne gehende Branchentreff ist zu einem fixen Forum für alle Marktbeteiligten in der Lebens- und Futtermittelbranche geworden. "Das Jahr 2026 sorgt mit den durch mit Hitze und Dürre bis zu geopolitischen Krisen einhergehenden Ertragsausfällen, Unterbrechungen von Lieferketten sowie Kostenexplosionen für besonders dramatische und sich ständig ändernde Umstände. Umso wichtiger ist es, im persönlichen Kontakt mit rund 800 der wichtigsten Branchenvertreter sowie einer Vielzahl an Ausstellern wichtige erste Pflöcke für die Markt- und Preisbildung in der gesamten Getreide- und Futtermittelwirtschaft einzuschlagen", so Gauhs weiter. Er sage dies auch mit dem Hinweis auf nahezu wöchentlich revidierte Prognosen für Ernteerträge und Versorgungsbilanzen sowie auf ständig wechselnde weltpolitische Konstellationen.

Konkret böten laut Gauhs die Vermarktung der von Wetterextremen heimgesuchten Sommerernte, der im dynamischen Fluss befindliche Ausblick auf die Herbsternten etwa von Mais und Sonnenblumen auf der Nordhalbkugel und das Wetterphänomen El Nino für die Südhalbkugel Gesprächsstoff. Hinzu gelte es Antworten auf die Herausforderungen für die Versorgungssicherheit durch die Unterbrechung der Exportwege vom Schwarzen Meer und der Lieferketten für Erdöl und Düngemittel vom Persischen Golf zu finden - sowie ebenso für die Logistik innerhalb Europas aufgrund der Behinderung der Binnenschifffahrt durch Niedrigwasser, baustellenbedingte Sperren von Bahnverbindungen und knappe, teure Kapazitäten im Straßentransport.

Gastfreundschaft im historischen Wiener Börsegebäude als angenehmer Kontrast

"Als Kontrast dazu bietet das historische Börsegebäude in der Wiener Taborstraße 10 einen ebenso eleganten wie gemütlichen Rahmen, Gastfreundschaft zu genießen und in entspannter Atmosphäre die wichtigsten Vertreter des mitteleuropäischen Agrarhandels und eine Vielzahl an Ausstellern mit Messekojen zu treffen und dabei die besten Voraussetzungen für langfristige und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen zu schaffen", lädt Gauhs ein.

Online-Registrierung bis 2. September

Die bis 2. September auf www.boersewien.at offenstehende Online-Registrierung bietet einen ermäßigten Eintrittspreis von 125,- Euro exkl. MwSt. sowie die Veröffentlichung der Kontaktdaten im elektronischen Teilnehmerverzeichnis. An der Tageskassa kostet er dann 145,- Euro exkl. MwSt. Auf www.boersewien.at finden sich bei Klick auf den Banner zur 19. Internationalen Donaubörse neben dem Link zur Online-Registrierung zudem das aktuelle Teilnehmerverzeichnis sowie Unterlagen für Werbung und Messekojen. Für den Eintrittspreis stehen wie in den Vorjahren zudem Erfrischungen an mehreren Snack- und Getränkebars, ein Mittagsbuffet, sowie ein spezielles Catering-Angebot im Hof der Börse (Snacks, Getränke, Weinbar, Mehlspeisen im Künstlercafé und Eis) kostenfrei zur Verfügung.

Usancen-Seminar am 3. September

Am Tag vor der Donaubörse, am 3. September 2026, 10:00 bis 15:00 Uhr, wird an der Börse ein interaktives Seminar in englischer Sprache zu den Usancen der Börse angeboten. Extreme Dürrejahre gehen mit vermehrten Streitigkeiten um die Vertragserfüllung einher - sei es wegen geringeren Erträgen, Engpässen oder Ausfällen in der Logistik. Klare Regeln und faire Streitbeilegung sowie Durchsetzbarkeit wie auf Basis der Börse-Usancen bringen unschätzbare Rechtssicherheit. Die Kosten für das Seminar - inklusive Bewirtung - betragen für externe Teilnehmer 180,- Euro inkl. MwSt., für Mitgliedsunternehmen ist die Teilnahme gratis. Anmeldung per E-Mail an [email protected].