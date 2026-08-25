Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Von morgen, Mittwoch, 26., bis Samstag, 29. August, verwandelt sich das historische Amphitheater der Römerstadt Carnuntum in eine Open-Air-Bühne für die Pink-Floyd-Tribute-Band echoes, die jeweils ab 20 Uhr unter dem Motto „Carnuntum rockt“ die Musik von Pink Floyd und David Gilmour wiederaufleben lässt. Nähere Informationen und Karten unter https://carnuntumrockt.com.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 26. August, setzt das Kammermusikfestival „Allegro Vivo“ sein Programm mit „Il tramonto“ in der Bibliothek des Stiftes Altenburg fort. Neben Ottorino Respighis gleichnamigem Werk nach Percy Shelleys Gedicht „The Sunset“ interpretieren die Artists in Residence von „Allegro Vivo“ dabei ab 19 Uhr auch die Violinsonate op. 108 und das Klavierquartett c-moll von Johannes Brahms. „Füreinander“ am Donnerstag, 27. August, ab 19 Uhr im Stift Zwettl ist ebenso ein Konzert der Meisterkurse wie die Sommerakademie-Matinée am Freitag, 28. August, ab 11 Uhr im Kunsthaus Horn sowie „Im Flow“ am selben Tag ab 19 Uhr auf Schloss Greillenstein. Dazu präsentieren die Teilnehmenden der Kinderkurse am Donnerstag, 27. August, ab 19 Uhr am Campus Horn eine „Klangkulisse“, am Freitag, 28. August, ab 10.30 Uhr ebenda ein „Da capo“ und am selben Tag ab 16 Uhr in der Basilika Maria Dreieichen das Programm „Himmlisch“ sowie am Samstag, 29. August, ab 10.30 Uhr am Campus Horn die Abschlussmatinée „Visionen“.

Am Samstag, 29. August, wird der Kulturstadl von Schloss Göpfritz erstmals zum „Allegro Vivo“-Schauplatz, wenn Michael Dangl ab 19 Uhr seinen „Hymnus an den Süden“ der „Italienischen Reise“ von Johann Wolfgang Goethes gegenüberstellt und das Duo Kateryna Titova und Eduard Kutrowatz Klavierwerke zu vier Händen von Johann Strauss, Domenico Scarlatti, Johannes Brahms, Sergei Rachmaninoff, Josef Gabriel Rheinberger, Astor Piazzolla u. a. spielt. Am Sonntag, 30. August, begleitet dann das Minetti Quartett ab 16 Uhr auf Burg Raabs in seiner „Italienischen Serenade“ mit Werken von Hugo Wolf, Franz Schubert, Giacomo Puccini und Wolfgang Amadeus Mozart eine musikalische Reise von Österreich nach Italien und wieder zurück. Am Dienstag, 1. September, feiert zudem Roland Batik mit „New Impressions" von Johann Sebstian Bach, Dave Brubeck, Miles Davis und eigenen Werken wie „Autumn in Lower Austria“ ab 19 Uhr im Gut Schickenhof seinen 75. Geburtstag. Nähere Informationen und Karten unter 02982/4319, e-mail [email protected] bzw. [email protected] und www.allegro-vivo.at.

Beim „Grafenegg Festival“ bringt das Danish National Symphony Orchestra unter Fabio Luisi am Donnerstag, 27. August, ab 19.15 Uhr vor dem Wolkenturm das Vorspiel zum zweiten Akt der Oper „Saul og David“ von Carl Nielsen, Ludwig van Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 G-Dur op. 58 und das Klavierquartett g-moll op. 25 von Johannes Brahms zur Aufführung; Solist ist Rudolf Buchbinder. Am Freitag, 28. August, folgt ab 19.15 Uhr vor dem Wolkenturm das Bayreuther Festspielorchester unter Pablo Heras-Casado mit Auszügen aus Richard Wagners „Parsifal“; die Soloparts übernehmen Miina-Liisa Värelä, Andreas Schager, Jordan Shanahan und Georg Zeppenfeld. Ab 21.30 Uhr spielt an diesem Tag zudem die Misha Mullov-Abbado Group ab 21.30 Uhr im Rudolf-Buchbinder-Saal zu einer „Late Night Session“ auf.

Am Samstag, 29. August, geht es hier mit Gautier Capuçon und dem Ensemble Capucelli weiter, die sich ab 15.30 Uhr Kompositionen von Giuseppe Verdi, Javier Martínez Campos, Pjotr Iljitsch Tschaikowski, Léo Delibes, Astor Piazzolla, Gioachino Rossini, Maurice Ravel u. a. widmen. Ab 19.15 Uhr spielt dann das Royal Concertgebouw Orchestra unter Santtu-Matias Rouvali Ludwig van Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73 und Sergej Prokofjews Symphonie Nr. 5 B-Dur op. 100; Solist ist Víkingur Ólafsson.

Mit den Klaviertrios B-Dur D 898 und Es-Dur D 929 steht am Sonntag, 30. August, der Vormittag ab 11 Uhr im Auditorium ganz im Zeichen von Franz Schubert; Ausführende sind Rudolf Buchbinder, Nikolaj Szeps-Znaider und Gautier Capuçon. Mit Musik von Arnold Bax, Leo Smit und Claude Debussy gestaltet dann ein Ensemble des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich ab 16.30 Uhr im Schlosshof ein Prélude, ehe das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Dmitri Jurowski ab 19.15 Uhr vor dem Wolkenturm eine konzertante Aufführung von Erich Wolfgang Korngolds Oper „Die tote Stadt“ intoniert; Soloparts übernehmen u. a. Eric Cutler, Camilla Nylund und Samuel Hasselhorn. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

Fortgesetzt wird am Donnerstag, 27. August, auch der musikalische Part des „Kultursommers Semmering“ mit einem Best of des Blechhauf’n in Form eines Musikkabaretts; Beginn im Kulturpavillon ist um 19 Uhr. Am Freitag, 28. August, spielen dann Die Strottern Klemens Lendl und David Müller ab 19 Uhr im Panhans zu ihrem 30-Jahre-Jubiläum auf, ehe auch Wolfgang Böck, Adi Hirschal und Band am Samstag, 29. August, ab 19 Uhr im Kulturpavillon ein 30-Jahre-Jubiläum, jenes ihrer „Strizzilieder“, zelebrieren. Nicht zuletzt heißt es am Sonntag, 30. August, im Panhans „A bisserl Herz für’n Himmelvater – A bisserl G’sang für die Seele“, wenn Sebastian Holecek, begleitet von Jimmy Chiang am Klavier, ab 15 Uhr Wienerlieder, Anekdoten und Heiteres von Egon Friedell u. a. serviert. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail [email protected] und www.kultursommer-semmering.at.

Beim nächsten „Jazz Café Project“ im Theater am Steg in Baden unternimmt Billie Dee gemeinsam mit ihrer Band am Donnerstag, 27. August, in „Shiny Stockings – Freiheit, Swing & Nylonstrümpfe“ eine musikalische Reise in die Goldene Ära des Jazz und Swing. Am Dienstag, 1. September, stellt hier dann der Pianist Albert Reifert gemeinsam mit Birgit Schwarz und Johannes Mantler den italienischen Komponisten Nino Rota und seine über 150 Filmkompositionen in den Mittelpunkt eines Konzertabends. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail [email protected].

Im Stadtmuseum St. Pölten bringt das Festival „Jazz im Hof“ an drei Tagen sechs Konzerte: am Donnerstag, 27. August, des Kirilova Quartet und Karin Bachner sowie The Pocket Big Band, am Freitag, 28. August, von Melissa Aldana featuring Pablo Held sowie Mel*E bzw. am Samstag, 29. August, von Elina Duni und Rob Luft featuring Matthieu Michel sowie Die Strottern & JazzWerkstatt Wien mit „Sieben Zwetschken“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/333-2601, e-mail [email protected] und https://jazzimhofstpoelten.com.

Der Schlossgarten der Schallaburg verwandelt sich am Donnerstag, 27. August, ab 18 Uhr wieder zur „Sonnenklang“-Bühne für DJ Christina Nova, DJ Salty Caballero und DJ Jimmy Clank. Am Samstag, 29. August, ab 20 Uhr kehren hier dann bei einer „80s Party“ die größten Hits der 1980er-Jahre inklusive Neuer Deutsche Welle und Austropop zurück. Nähere Informationen und Karten unter 02754/6317, e-mail [email protected] und www.schallaburg.at.

Mit „You Wonderful You" feiern Simone Kopmajer und Viktor Gernot am Freitag, 28. August, ab 19.30 Uhr vor der Kirche St. Othmar in Mödling in einer Liebeserklärung an den Jazz die Magie des Duetts. Nähere Informationen und Karten unter 02236/400-125 und www.casanova-vienna.at/tour.

Am Freitag, 28. August, tritt auch die Sopranistin Maria Nazarova, begleitet von Alexandra Goloubitskaia am Klavier, in der Ehemaligen Synagoge St. Pölten auf bringt ab 19 Uhr Arien von Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini und Gaetano Donizetti, Lieder von Claude Debussy und Richard Strauss sowie selten Aufgeführtes von Serge Rachmaninow zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-972, e-mail [email protected] und www.ehemalige-synagoge.at.

Ebenfalls am Freitag, 28. August, werden die Multiplex-Terrassen der Westfield Shopping City Süd in Vösendorf zur kostenlosen Open-Air Location für Zug nach Wien (ab 19 Uhr) und Mountain Crew (ab 20 Uhr). Nähere Informationen unter 01/6993969-0 und www.westfield.com/de/austria/scs/sunset-sound-2026.

Mit „Jazz im Pavillon“ biegen die diesjährigen Sommerkonzerte im Stift Melk am Freitag, 28. August, in die Zielgerade: Ab 19 Uhr verbinden dabei die Sängerin Maja Jaku und der Gitarrist Mickylee im Gartenpavillon Gospel, Soul, Jazz und Fusion. Am Sonntag, 30. August, gestaltet hier dann noch der Stiftsorganist Josef Schweighofer am Cembalo gemeinsam mit Mitgliedern des Melker Stiftsorchesters ab 11 Uhr die Matinée „Barocke Stiftsmusik“, ehe das Abschlusskonzert ab 19 Uhr in der Stiftskirche und im Gartenpavillon „Heiße Luft“ bringt, wenn Nikolaus Habjan als Kunstpfeifer zusammen mit Ines Schüttengruber an der Orgel und am Klavier bzw. Lavenie Natalie Steger am Horn in einem Wanderkonzert Arien und Lieder von Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Giuseppe Verdi u. a. zum Besten gibt. Nähere Informationen und Karten unter 02752/555-230, e-mail [email protected] und www.stiftmelk.at.

Am Samstag, 29. August, starten die „Herbst-Schubertiaden“ im Schubert-Schloss Atzenbrugg mit der Premiere eines Open-Air-Konzertes: Unter dem Titel „Liedermacher“ nehmen der Gitarrist Oliver Woog und der Sänger Georg Klimbacher dabei ab 19 Uhr im historischen Schlosspark das Publikum auf eine musikalische Reise von Franz Schubert über Ludwig Hirsch und Rainhard Fendrich bis zu Elvis Presley, Frank Sinatra und Dean Martin mit. Nähere Informationen und Karten unter 0660/4466345, e-mail [email protected] und www.schubertschloss.at.

Im Haus der Kunst in Baden steht am Samstag, 29. August, ab 19 Uhr das Abschlusskonzert der von Martin Vácha geleiteten Voice Academy Baden/Austria auf dem Programm, bei dem das Publikum einen bunten Blumenstrauß aus Arien, Kunstliedern und Operettenmelodien zu hören bekommt. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected] bzw. https://shop.eventjet.at/cff1b5af-095f-41ee-a6dd.

Ebenfalls am Samstag, 29. August, erzählt Renate Reich mit ihrem Fivetett ab 19.30 Uhr im Rahmen von „Duke's Hofkonzerten“ in Grafenwörth in „Bad Habits“ musikalische Geschichten, die aus der Singer-Songwriter-Tradition kommen und in einem jazzigen Kontext viel Raum für Improvisation bieten. Nähere Informationen und Karten unter 0699/14440141, e-mail [email protected] und www.renatereich.at.

Am Samstag, 29. August, kredenzen auch JOSH. & Rian ab 19 Uhr im VAZ St. Pölten im Doppelpack „In einer Tour“ alle ihre Hits wie „Verwandtschaftstreffen“, „Hausparty“, „Schwarzes Schaf“, „Expresso & Tschianti“, „Cordula Grün“ und „Ich tanze meinen Namen“. Nähere Informationen und Karten unter 02742/71400, e-mail [email protected] und www.vaz.at.

Am Samstag, 29. August, öffnen die Kasematten in Wiener Neustadt ihre Pforten für die Sommerausgabe des „Raiffeisen Klub Kasematten – White Edition“ und bieten dabei u. a. musikalisch ab 18 Uhr am Vorplatz eine Chill-out-Lounge mit Beats von Afterwork Con Calma Resident DJ Roland Bartha sowie ab 20 Uhr in der Neuen Bastei Discofever und Hits von den 1970er- bis -90er-Jahren gemischt mit aktuellen Charts von den Disconauts, Oliver Pusswald und Martin Haslinger bzw. in den Kasematten selbst auf zwei Floors Schlager, Austro- und Italo-Pop sowie Funky House mit Manfredo und H1F. Nähere Informationen und Karten unter www.klub-kasematten.at.

Am Samstag, 29. August, ab 15 Uhr und am Sonntag, 30. August, ab 10 Uhr lädt der Musikverein Reinsberg zu „Reinsberger Nächten“ in die Burgarena Reinsberg: Der erste Tag bringt dabei einen Familiennachmittag, einen Dämmerschoppen mit Musikvereinen aus der Umgebung sowie einen Partyabend mit der Blaskapelle Junger Schwung und dem Musikverein Mauer bei Loosdorf, der zweite Tag einen Frühschoppen mit der Trachtenmusikkapelle Pöndorf. Nähere Informationen und Karten unter 07487/2351-102, e-mail [email protected] und https://kulturdorf.reinsberg.at.

Wenn das Haus der Wildnis in Lunz am See am Sonntag, 30. August, ab 10 Uhr mit einem großen Festprogramm bei freiem Eintritt sein fünfjähriges Bestehen feiert, dann stellen sich als Gratulanten auch die Mostviertler Musik-Duos Gravögl und SarahBernhardt mit einem Doppelkonzert in Mundart-Folk ein. Nähere Informationen unter 07486/21122, e-mail [email protected] und www.hausderwildnis.at.

Schließlich präsentieren Mela Marie Spaemann und Christian Bakanic am Dienstag, 1. September, bei einem Open-Air-Konzert ab 19.30 Uhr im Kulturbahnhof Altenmarkt-Thenneberg ihr neues Album „Splits & Circles“. Eintrittspreis nach freiem Ermessen; nähere Informationen und Zählkartenreservierungen unter e-mail [email protected] und www.kultur-bahnhof.eu.