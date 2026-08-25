VÖB fordert, die Sicherheit der österreichischen Infrastruktur nicht aufs Spiel zu setzen

Wien (OTS) -

Im Rahmen der aktuellen Förderinitiative „THINK.WOOD.Innovation 2026“ von Waldfonds und FFG werden Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu „Energieinfrastruktur aus Holz“ unterstützt: Eine Entwicklung, die der Verband Österreichischer Betonfertigteilwerke (VÖB) kritisch sieht. Vor allem im Hinblick auf die Versorgungssicherheit des Landes.

„ Wer über die Energieversorgung von morgen entscheidet, entscheidet auch über die Resilienz unseres Landes. Wasser- und Windkraftanlagen, Stromnetze oder zukünftige Wasserstoffinfrastrukturen gehören zur kritischen Infrastruktur und müssen daher den höchsten Anforderungen in puncto Sicherheit, Verfügbarkeit und Dauerhaftigkeit entsprechen “, betont VÖB-Präsident Michael Wardian. Eine vermeintliche CO 2 - Reduktion bei der Errichtung dieser Bauwerke darf daher nicht das ausschlaggebende Kriterium bei der Baustoffwahl sein. „ Infrastrukturbauten werden über einen Zeitraum von bis zu 100 Jahren oder sogar länger genutzt. Die Bewertung ihrer Nachhaltigkeit muss daher den gesamten Lebenszyklus umfassen und noch dazu die Robustheit gegenüber Sabotage sowie Hochwasser, Sturmereignissen, Waldbränden und anderen Folgen des Klimawandels berücksichtigen “, fordert VÖB-Geschäftsführer Anton Glasmaier. „Diese Anforderungen kann nur der Baustoff Beton aufgrund seiner Robustheit, Langlebigkeit sowie Wasser- und Brandschutz gewährleisten. Das zeigen zahlreiche kritische Infrastrukturbauten wie zuletzt der Koralmtunnel und der U-Bahn-Ausbau in Wien.“

Sicherheit und Zuverlässigkeit müssen oberste Priorität haben

Stromnetze, Umspannwerke, Wasserkraftanlagen, Speicherinfrastrukturen und Wasserstoffsysteme müssen über Generationen hinweg zuverlässig funktionieren. Die Auswahl geeigneter Baustoffe muss daher auf Grundlage einer ganzheitlichen Bewertung erfolgen und nicht durch einseitige Förderanreize vorweggenommen werden. Objektive Kriterien wie Sicherheit, Resilienz, Lebensdauer, Wirtschaftlichkeit und die Sicherstellung der Versorgung müssen bei der Auswahl der Baustoffe oberste Priorität haben.

Der VÖB fordert deshalb das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz auf, die Zielsetzungen der aktuellen Förderinitiative kritisch zu hinterfragen und den Ausschreibungsschwerpunkt „Energieinfrastruktur aus Holz“ aus dem Förderprogramm zu nehmen.

Digitalisierung der Lieferkette sorgt für Transparenz

Positiv bewertet der VÖB hingegen den Ausschreibungsschwerpunkt „3.4 Digitalisierung der Lieferkette Forst-Holz“ der Förderinitiative. Transparente und digital nachvollziehbare Lieferketten sind ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen. „Nachhaltigkeit beginnt bei dem Herkunftsnachweis der Rohstoffe, das muss auch für den Baustoff Holz gelten. Nur durch eine lückenlose digitale Rückverfolgbarkeit kann sichergestellt werden, dass Aussagen zu CO₂-Speicherung, Regionalität, nachhaltiger Forstwirtschaft oder Transportdistanzen aller Baustoffe objektiv nachgewiesen werden“, betont VÖB-Geschäftsführer Glasmaier.

Über den VÖB

Der Verband Österreichischer Betonfertigteilwerke (VÖB) ist die zentrale Interessensvertretung der österreichischen Betonfertigteilhersteller. Der 1955 gegründete Verband vertritt rund 70 Mitgliedsbetriebe – und damit den Großteil aller in Österreich produzierenden Betonfertigteilwerke. Der VÖB wurde nach dem österreichischen Vereinsrecht gegründet, ist eine freiwillige Interessensvertretung und versteht sich als innovativer und aufgeschlossener Wirtschaftsverband. Die Betonfertigteilbranche ist ein bedeutender Bereich der österreichischen Bauwirtschaft. Die Branche steht mit ihren hochwertigen Produkten aus inländischer Wertschöpfung für Leistungsfähigkeit, Qualitätsdenken, ressourcenschonende Produktion und qualitatives Wachstum. Damit leisten die österreichischen Betonfertigteilwerke einen bedeutenden Beitrag zum zukunftsfähigen und nachhaltigen Bauen. Mehr Informationen unter www.voeb.com