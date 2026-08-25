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Pressetermin 28.8.2026, 9.30 Uhr zum Welttag der Verschwundenen am 30.8.2026: „Halbe Million Menschen aktuell vom Roten Kreuz gesucht!“

Präsident Schöpfer und Suchdienst-Leiterin Schocher-Döring über neue globale Initiative zur Stärkung des Humanitären Völkerrechts, Abschiebezentren und Kopftuchverbot.

Wien (OTS) - 

Der Welttag der Verschwundenen am 30. August 2026 erinnert an Menschen, die heimlich verschleppt oder inhaftiert wurden – aktuell forscht der Rotkreuz-Suchdienst nach dem Verbleib von 505.196 Menschen. „Das Rote Kreuz ist oft die einzige Institution, die Zugang zu Gefangenen erhält, Botschaften übermitteln und Schicksale aufklären kann“, so Gerald Schöpfer. Der Rotkreuz-Präsident spricht mit Suchdienst-Leiterin Claire Schocher-Döring über die neue, 117 Staaten umfassende globale Initiative zur Stärkung des Humanitären Völkerrechts, wie das Rote Kreuz das Schicksal von Menschen aufklärt, die auf der Flucht vor Krieg und Katastrophen verschwinden, und warum das Rote Kreuz Maßnahmen wie den geplanten Abschiebezentren und dem ab Herbst geltenden Kopftuchverbot an Österreichs Schulen kritisch gegenübersteht.

Am Podium:

  • Gerald Schöpfer

Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes

  • Claire Schocher-Döring

Leiterin Suchdienst und Familienzusammenführung beim Österreichischen Roten Kreuz

Wann: Freitag, 28. August 2026, 9.30 Uhr

Wo: Humanitarian Innovation Lab (HIL) des Österreichischen Roten Kreuzes, Wiedner Hauptstraße 28, 1040 Wien (Ecke Paulanergasse / Wiedner Hauptstraße).

Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie hier oder auf der Facebook-Seite und der LinkedIn-Seite des Österreichischen Roten Kreuzes.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um eine kurze Anmeldung unter [email protected].

Rotkreuz-Pressekonferenz 28.8.2026, 9.30 Uhr zum Welttag der Verschwundenen am 30.8.2026: „Eine halbe Million Menschen aktuell vom Roten Kreuz gesucht!“

Der Welttag der Verschwundenen am 30. August 2026 erinnert an Menschen, die heimlich verschleppt oder inhaftiert wurden – aktuell forscht der Rotkreuz-Suchdienst nach dem Verbleib von 505.196 Menschen. Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer spricht mit Suchdienst-Leiterin Claire Schocher-Döring über die neue, 117 Staaten umfassende globale Initiative zur Stärkung des Humanitären Völkerrechts, wie das Rote Kreuz das Schicksal von Menschen aufklärt, die auf der Flucht vor Krieg und Katastrophen verschwinden, und warum das Rote Kreuz Maßnahmen wie den geplanten Abschiebezentren und dem ab Herbst geltenden Kopftuchverbot an Österreichs Schulen kritisch gegenübersteht.

Datum: 28.08.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Humanitarian Innovation Lab (HIL) des Österreichischen Roten Kreuzes
Wiedner Hauptstraße 28
1040 Wien
Österreich

URL: https://www.roteskreuz.at

Rückfragen & Kontakt

Österreichisches Rotes Kreuz
Mag. Gerald Richter
Telefon: +43/1/58 900 - 153 +43/664/5444619
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.roteskreuz.at

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[Freitag, 28.08.2026, 09:30]

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