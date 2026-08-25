Ludwig/Czernohorszky: Wiens Kläranlage nutzt Klärbecken für sauberen Sonnenstrom

Wien (OTS) -

Die Wiener Kläranlage baut ihre Rolle als nachhaltiges Energiezentrum weiter aus: Über einem Klärbecken wird ein innovatives Solarfaltdach errichtet, das sauberen Sonnenstrom erzeugt – ohne zusätzliche Flächen zu versiegeln.

„Wien hat sich als erstes Bundesland mit einem eigenen Klimagesetz dazu verpflichtet, bis 2040 klimaneutral zu werden. Dazu bauen wir unsere Energieversorgung in großen Schritten um – weg von fossilen Brennstoffen hin zu umweltfreundlicher Energie wie Sonnen- und Windkraft. Das reduziert die Erwärmung in der Stadt und sorgt für stabile Energiepreise für die Wienerinnen und Wiener und die Wiener Wirtschaft.“ , so Bürgermeister Michael Ludwig.

„Großflächige Investitionen machen Wien schon jetzt zur drittgrößten Windstrom-Produzentin und zur größten Sonnenstrom-Produzentin Österreichs. Gleichzeitig setzt Wien auch auf kreative und innovative Lösungen. Das faltbare Sonnenstrom-Dach über den Becken der Wiener Kläranlage zeigt diesen Innovationsgeist eindeutig. Wiens Kläranlage sorgt nicht nur für eine saubere Donau, sie erzeugt bereits heute mehr Energie, als für die Abwasserreinigung benötigt wird.“ , so der Bürgermeister.

Der Grad der Eigenversorgung der drittgrößten Kläranlage in der Europäischen Union betrug im Jahr 2025 bei Strom 110 Strom, bei Wärme 173 Prozent. Mit der effizienten Nutzung der im Klärschlamm enthaltenen Energie ist die Wiener Kläranlage eine Vorreiterin. Die Schlammbehandlungsanlage ist ein Vorzeigebeispiel für ein Smart-City-Projekt, das durch den intelligenten Einsatz moderner Technologien langfristig massiv Kosten spart und wesentlich zum Klimaschutz beiträgt.

„Mit dem neuen Solarfaltdach gehen wir den nächsten Schritt. Wir nutzen bestehende Flächen doppelt – für Gewässerschutz und Klimaschutz zugleich.“ , so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.



Solarfaltdach lässt sich innerhalb von 30 Sekunden ein- und ausfahren

Ein Solarfaltdach ist eine bewegliche Sonnenstromanlage: Die Module sind an einer Seilkonstruktion befestigt und können – ähnlich wie ein Vorhang – auf- und zugefahren werden. Dadurch bleibt das darunterliegende Klärbecken jederzeit zugänglich.

„Oberstes Gebot ist für uns, dass die Abwasserreinigung in keiner Weise beeinträchtigt wird.“ , erläutert Czernohorszky: „Das Becken muss jederzeit rasch für Wartungsarbeiten erreichbar sein. Eine fix installierte Sonnenstrom-Anlage wäre daher keine Option. Das Solarfaltdach hingegen lässt sich innerhalb von 30 Sekunden ein- oder ausfahren – das macht diese Lösung so attraktiv.“



Erstes Solarfaltdach entsteht bis Juni 2027

Das erste Solarfaltdach auf der Wiener Kläranlage entsteht bis Juni 2027 über dem Becken „Vorklärung West 2“, das Teil der mechanischen Reinigungsstufe ist. Es weist eine Fläche von 1.750 m2 auf und wird rund 260 MWh Solarstrom pro Jahr liefern. Eine integrierte Wettersteuerung sorgt dafür, dass die Anlage bei starkem Wind, heftigem Schneefall oder Hagel automatisch eingefahren wird. Diese Betriebsweise wurde bei der Ertragsberechnung bereits berücksichtigt.



Pilotprojekt mit Potenzial von fast sieben Fußballfeldern vor Ort

„Die Wiener Kläranlage erwirtschaftet derzeit einen Energieüberschuss.“ , so Direktor Günther Schmalzer, Geschäftsführer der ebswien, die die Kläranlage im Auftrag der Stadt Wien betreibt: „In Zukunft ist mit einer deutlichen Steigerung unseres Energiebedarfs zu rechnen. Gleichzeitig müssen wir die Eigenversorgung aus erneuerbaren Energieträgern aufrechterhalten. Daher ist es notwendig, zusätzliche Energiequellen zu erschließen.“

Das aktuelle Projekt ist ein Pilot. Sollte sich die Technologie bewähren, wird ein weiterer Ausbau geprüft: Eine Machbarkeitsstudie zeigt, dass auf dem Gelände der Wiener Kläranlage insgesamt 46.000 m² Beckenfläche grundsätzlich für Solarfaltdächer geeignet sind – einer Fläche von nahezu sieben Fußballfeldern. „Damit eröffnen sich langfristig völlig neue Möglichkeiten für eine nachhaltige Energiegewinnung direkt am Standort.“ , so Czernohorszky.



Technische Eckdaten des faltbaren Solardachs im Überblick

Fläche Becken „Vorklärung West 2“: 33 × 70 m

tatsächliche Fläche Solarfaltdach: 35 × 50 m (1.750 m 2 )

) Module: 504 Stück

Lichte Höhe: 4,35 m

Gesamthöhe: 6,3 m

Installierte Leistung: 262 kWp

Mittlerer Jahresertrag: rund 260 MWh/a

Gesamtgewicht: rund 57 Tonnen

Lieferant: dhp Technology AG (Schweiz)



ebswien - Wir klären alles

Die ebswien kläranlage & tierservice Ges.m.b.H. ist eine 100-prozentige Tochter der Stadt Wien. In Simmering reinigt sie sämtliche Abwässer der Stadt nach dem Vorbild der Natur – rund 6.000 Liter pro Sekunde bzw. 200 Millionen Kubikmeter jährlich. Durch eine mechanische und zwei biologische Reinigungsstufen wird sichergestellt, dass die Donau Wien in gleicher Qualität verlässt, in der sie in die Stadt kommt. Gleichzeitig ist die Anlage ein „Öko-Kraftwerk“: Sie erzeugt aus erneuerbaren Quellen mehr Energie, als sie selbst verbraucht. Rund 170 Mitarbeiter*innen sorgen rund um die Uhr für ein sauberes, gesundes und klimafreundliches Wien.



Weitere Informationen

Druckfähige Fotos gibt es in Kürze online unter presse.wien.gv.at

Weitere Informationen zur Abwasserreinigung in Wien: www.ebswien.at