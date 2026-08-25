Wie viel Eltern sparen, wenn sie Schultasche, Schultüte und Co. gebraucht kaufen

Österreich (OTS) -

willhaben hat ermittelt, zu welchem Preis die Must-Haves für den Schulbeginn 2026/27 auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz angeboten werden

Mehrere hundert Euro Ersparnis möglich: Im Schnitt 40 Euro für einen Schulranzen vom willhaben-Marktplatz

Schultüten, Federpennale, Werkkoffer und Turnsackerl meist unter 10 Euro angeboten

Rund 62.000 Anzeigen in der Kategorie „Schulsachen“ auf willhaben, mehr als ein Drittel in neuem bzw. neuwertigem Zustand

In Kürze beginnt für die Kinder und Jugendlichen in Österreich der Ernst des Lebens. Besonders aufregend ist der Schulstart für all jene, die zum allerersten Mal auf der Schulbank Platz nehmen. Ihre Eltern befinden sich in diesen Tagen in den finalen Vorbereitungen für diesen bedeutenden neuen Lebensabschnitt und müssen dafür zumeist tief in die Tasche greifen. Von der ersten Schultasche über Turnsackerl, Werkkoffer und Schreibmaterialien ist die Liste vor allem bei den TafelklasslerInnen lang und schlägt rasch mit mehreren hundert Euro zu Buche.

Aus diesem Anlass hat sich Österreichs größter digitaler Marktplatz willhaben angesehen, zu welchen Preisen die Must-Haves für SchulanfängerInnen aus zweiter Hand – oftmals aber in neuem oder neuwertigem Zustand – aktuell angeboten werden.

Im Schnitt 40 statt 300 Euro: Schultaschen von Ergobag, Step by Step oder Satch

Die meisten TafelklasslerInnen haben in den vergangenen Monaten bereits die große Entscheidung getroffen, welche Schultasche sie in den kommenden Jahren tragen werden. Unabhängig davon, ob diese längst zuhause auf ihren Einsatz wartet oder bei einigen Mamas und Papas noch auf der Last-Minute-Einkaufsliste steht, bedeutet sie im Normalfall einen der größten Kostenpunkte. Sieht man sich an, was eine Schultasche der beliebten Hersteller Ergobag, Step by Step, Satch, Schneiders oder auch Jeune Premier in gängigen Online-Shops kostet, so müssen Eltern oftmals bis zu 300 Euro investieren. Ein Vielfaches dessen, was man bezahlt, wenn man einer Schultasche vom willhaben-Marktplatz ein zweites Leben schenkt. Denn: Im Schnitt wird eine Schultasche auf willhaben um 40 Euro angeboten (Stand: Juli 2026).

Schultüten aus zweiter Hand im Schnitt um acht Euro zu erstehen

In den sozialen Netzwerken teilen Eltern in diesen Tagen bereits zuhauf, wie sie die Schultüte ihres Kindes gestalten und befüllen werden. Doch der beliebte Brauch muss nicht zwingend zum teuren Statussymbol avancieren, um den ABC-SchülerInnen den Übergang in den neuen Lebensabschnitt zu versüßen. Auf willhaben sind in der Kategorie „Schultüten“ derzeit mehr als 1.500 Anzeigen zu finden, die – üblicherweise ohne Inhalt – im Schnitt zum Preis von acht Euro gelistet und in vielen Fällen sogar mit viel Liebe selbstgebastelt wurden.

Unter zehn Euro: Federpennale, Werkkoffer und Turnsackerl

Ob selbstgebastelt oder gebraucht gekauft, gilt es, die Schultüten schließlich noch zu befüllen. Neben gesunden Snacks und weiteren Goodies, die das Herz von SchülerInnen höherschlagen lassen, bieten sich hier Gegenstände an, die ohnehin für die Erstausstattung benötigt werden – darunter etwa Federpennale und Schreibwaren. Erstere werden auf dem willhaben-Marktplatz aktuell um rund acht Euro zum Verkauf angeboten, wobei Eltern aus beinahe 2.500 Anzeigen auswählen können. Auf einem noch etwas günstigeren Niveau bewegen sich preislich mehr als 650 Werkkoffer oder auch rund 1.800 Turnbeutel, die im Schnitt zumeist für weniger als sieben Euro gelistet sind.

Einige der schönsten Schultaschen, Schultüten und Co., die derzeit auf willhaben zum Verkauf stehen: