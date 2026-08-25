Kleine Waldgeister & riesige Heufiguren: Herbstabenteuer in der Ferienregion Dachstein West

Russbach (OTS) -

Wenn die Sommerferien vorbei sind, wird es in den Bergen keineswegs langweilig. Im Gegenteil: In der Ferienregion Dachstein West beginnt jetzt eine besonders abwechslungsreiche Familienzeit.

In Russbach sind die Waldgeister los: Im Geisterwald geht es auf Entdeckungstour durch den Wald. Spielstationen, Kugelbahnen und verschiedene Aufgaben machen die Wanderung zum Erlebnis. Neu dabei sind u.a. Wald Tic Tac Toe, eine Waldschaukel beim Teich von Spuklinde und der Rutschenweg hinunter ins Dorf der Waldgeister.

Wer lieber klettert und balanciert, ist im Freizeitpark Russbach richtig. Mehr als 30 Stationen warten im Motorikpark, dazu kommen 24 Kletterrouten am Kletterturm. Als Tal der Fossilien führt Russbach in die Erdgeschichte. Fossilienkabinett und Haus der 1000 Steine zeigen besondere Fundstücke aus der Region. Bei der Wanderung zur Schneckenwand können Familien sogar selbst auf Fossiliensuche gehen.

In Annaberg-Lungötz wird der Weg zum Erlebnis: Der Heufigurenweg führt vorbei an den außergewöhnlichen Figuren, die nach dem jährlichen HeuART-Fest geblieben sind. Auf dem Barfußweg geht es mit nackten Füßen durch unterschiedliche Naturmaterialien, während Baumlehrpfad sowie Wasser- und Energieweg spielerisch Wissen über Natur und Landschaft vermitteln.

Neu seit Sommer 2026 ist der Fuxis Erlebnisweg bei der Bergstation der Donnerkogelbahn. Riesige Milchkannen-Spieltürme, Kletterelemente, Kugelbahnen und eine lange Tunnelrutsche machen ihn zu einem besonderen Ziel für Familien.

Die Dachstein West Kids Rallye: An verschiedenen Erlebnisstationen in Russbach und Annaberg-Lungötz sammeln Kinder Stempel. Wer 6 davon hat, bekommt eine Urkunde und ein kleines Geschenk. So wird aus einem Herbsttag schnell eine gemeinsame Entdeckungsreise.