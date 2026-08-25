"Wacht auf ihr Feiglinge! Sind Förderungen mehr wert als 4.000 Leben?"

Wien (OTS) -

Der Skandal im Karlheinz-Hora-Hof eskaliert. Neben dem Befund „Gefahr für Leib und Leben“ auf Stiege 4 (Top 24) deckt die Wiener Mieter Union(WMU) nun unhaltbare Zustände im neueren Bauteil 214A (Stiegen 5 und 6) auf: Bei Regen stehen die Stiegenhäuser komplett unter Wasser und die Heizungen fallen aus! Trotz der Lebensgefahr durch die Kombination aus Wasser und maroder Elektrik sperrt Wiener Wohnen am 31. August (Tag des MA-36-Termins) von 8–16 Uhr den Strom auf Stiege 4. Mieter sollen den FI-Schalter umlegen.

WMU-Obmann Vedat Göksu: „Das ist eine eiskalte Sabotage der Messung, um den Pfusch vor den Prüfern zu verstecken! Wir danken Reportern wie Lukas Arztmann für den Mut. Doch wo bleibt der Rest? Sind Inseraten-Millionen der Stadt Wienwichtiger als das Leben von 4.000 Menschen? Wer wegschaut, macht sich mitschuldig. Das ist ein Fall für den Staatsanwalt!“ Die WMU fordert eineunabhängige Prüfung unter Strom und die sofortige Sanierung der Wohnhausanlage.