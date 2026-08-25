Gurkerl wird Partner im Markant-Netzwerk

Wien / Pfäffikon (OTS) -

Der Online-Supermarkt Gurkerl wird Partner der Markant Gruppe , einem der führenden europäischen Dienstleistungskooperationen für Lieferant:innen und Händler:innen im Food- und Nonfood-Bereich. Damit weitet die tschechische Rohlik Group ihre im vergangenen Jahr mit Knuspr in Deutschland gestartete Zusammenarbeit mit Markant nun auf Österreich aus.

Gurkerl ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich gewachsen: Allein gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der monatlichen Bestellungen um knapp 60 Prozent. Aktuell wickelt Gurkerl im Großraum Wien über 100.000 Bestellungen pro Monat ab. Die Partnerschaft mit Markant trägt dieser Entwicklung Rechnung: Sie stärkt die Strukturen für die weitere Skalierung und unterstreicht die gewachsene Marktposition von Gurkerl in Österreich.

Kern der Zusammenarbeit ist die Zentralregulierung: Markant übernimmt die zentrale Rechnungs- und Zahlungsabwicklung zwischen Gurkerl und seinen Lieferant:innen und reduziert damit den administrativen Aufwand auf beiden Seiten. Gleichzeitig profitieren Lieferant:innen von einer hundertprozentigen Absicherung ihrer Forderungen ohne Selbstbehalt aus Warengeschäften mit Gurkerl und allen anderen Handelsunternehmen im Markant-Netzwerk. Das erhöht ihre finanzielle Sicherheit und verbessert ihre Liquiditätsplanung.

Darüber hinaus unterstützt Markant Gurkerl und dessen Lieferant:innen unter anderem bei der Standardisierung von Stammdaten und beim elektronischen Datenaustausch. Lieferant:innen können ihre Daten einfach und schnell über einen zentralen Datenhub übermitteln.

Diese effizienteren Einkaufs- und Abwicklungsprozesse unterstützen das weitere Wachstum von Gurkerl in Österreich und schaffen neue Spielräume für die Weiterentwicklung des Sortiments. Kund:innen profitieren dadurch von einer größeren Auswahl – insbesondere im Preiseinstiegssegment –, attraktiven Preisen und einer noch besseren Verfügbarkeit gängiger Supermarktartikel.