  • 25.08.2026, 08:59:32
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  • OTS0016

ERINNERUNG: PK: Industriestrategie 2035 - Verankerung "Made in Europe and Partner Countries"

Studienergebnis: Potenziale öffentlicher Beschaffung in Österreich

Wien (OTS) - 

Mit einem jährlichen Volumen von rund 70 Milliarden Euro ist die öffentliche Beschaffung ein zentraler Hebel für heimische Wertschöpfung, Innovation und wirtschaftliche Sicherheit. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und der stellvertretende Direktor des ASCII Klaus Friesenbichler präsentieren neue Studienergebnisse zu Potentialen öffentlicher Aufträge sowie den weiteren Fahrplan bei der Verankerung des “Made in Europe and Partner Countries” Prinzip als nächsten Umsetzungsschritt der Industriestrategie 2035.

Termin: Mittwoch, 26. August 2026, 10:00 Uhr
Ort: BMWET, Pressezentrum, 5. Stock, 1010 Wien

Teilnehmer:

  • Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus
  • Klaus Friesenbichler, Stv. Direktor des ASCII und Ökonom am WIFO

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected]

PK: Industriestrategie 2035: Verankerung "Made in Europe and Partner Countries"

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

Datum: 26.08.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: BMWET, Pressezentrum, 5. Stock; Eingang über Tor 2 ("Sozialministerium")
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]

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[Mittwoch, 26.08.2026, 10:00]

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