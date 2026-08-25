Nächste Millioneninvestition: Steirischer Nahrungsergänzungsmittelhersteller NovaLabs rüstet weiter auf

GRAZ (OTS) -

(hier zur Fotogalerie, honorarfrei, Credit: NovaLabs) Von einer Million auf zwei, von zwei auf vier, schließlich auf 6,5 – und zuletzt sogar auf 14 Millionen Euro: Seit der Gründung kennt die Umsatzkurve von NovaLabs praktisch nur eine Richtung: steil nach oben. Auch in diesem Jahr wird sich daran nichts ändern: Aktuell liegt der „White-Label“-Produzent – hergestellt werden etwa Pulver, Kapseln, Öle und Liquids für andere Marken – sieben Prozent über dem Jahresplan. Rund 25 Millionen Euro werden angepeilt. Das hohe Wachstum veranlasst die beiden Gründer und Geschäftsführer David Schweiger und Christian Gubik nun zum nächsten Expansionsschritt: Nachdem heuer bereits rund zwei Millionen Euro in den Aufbau des kürzlich eröffneten zweiten Standorts in Graz-Rudersdorf geflossen sind, werden bis Jahresende weitere drei Millionen Euro in neue Maschinen und Anlagen investiert: „Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel – von Proteinen und Kollagen über Vitamine bis hin zu Mineralstoffen – wächst extrem stark. Wir haben uns als Produzent mit hohem Qualitätsanspruch einen Namen gemacht. Mit der aktuellen Investition bauen wir unsere Kapazitäten gezielt aus, um mit der steigenden Nachfrage Schritt halten zu können“, erklärt das Gründerduo unisono.

Fünf Millionen Euro an Investitionen

Den größten Teil des Investitionsprogramms bilden zwei neue Verpackungslinien für Kapseln am Standort in Graz-Rudersdorf. Parallel dazu wird aber auch am Hauptsitz in Graz-Straßgang weiter massiv aufgerüstet: Eine neue Füllmaschine dosiert pulverförmige – und optional auch flüssige – Produkte künftig hochautomatisiert in sogenannte „Stickpacks“, wie man sie etwa vom Zucker im Café kennt. Dazu kommt eine neue Standbodenbeutel-Anlage für die beutelförmige, wiederverschließbare Verpackung von Pulverprodukten sowie ein Pick-and-Place-Roboter. Mit dem technologischen Duo soll insbesondere die stark wachsende Nachfrage nach pulverförmigen Produkten bedient werden – allen voran Kollagen. „Pulver im Standbodenbeutel oder in den Stickpacks ist derzeit eines der großvolumigsten Segmente am Markt. Gleichzeitig sehen wir weiterhin eine sehr starke Nachfrage nach Kapseln in unterschiedlichsten Formen und Rezepturen“, sagt Schweiger. Die neuen Anlagen werden sukzessive in den kommenden Wochen geliefert beziehungsweise in Betrieb genommen. Bis Jahresende soll das gesamte Investitionsprogramm umgesetzt sein.

Zusätzlich wird am Grazer Hauptsitz auch umgebaut: Eine neue Mischhalle mit insgesamt drei Anlagen wird inmitten der Produktion eingezogen. Hier werden Rohstoffe künftig automatisiert eingewogen, zugeführt und weiterverarbeitet. Herzstück ist ein Kugelmischer mit einem Fassungsvermögen von rund 2.000 Litern – die erste ihrer Art in Österreich. Zwei gegenläufig arbeitende Wellen sorgen darin für eine extrem schnelle und gleichmäßige Durchmischung. Was bisher bis zu 20 Minuten beanspruchte, soll künftig in rund 90 Sekunden möglich sein. Dabei gehe es aber nicht nur um Geschwindigkeit, sagt Schweiger: „Die immer komplexeren Zusammensetzungen stellen auch höhere Ansprüche an die eingesetzte Mischtechnologie. Bei einer Rezeptur können beispielsweise mehrere hundert Kilogramm eines Rohstoffes mit nur wenigen Gramm eines anderen Wirkstoffes kombiniert werden. Auch bei diesen Kleinstmengen muss am Ende eine gleichmäßige Verteilung im gesamten Produkt sichergestellt werden."

Das starke Wachstum kommt längst nicht mehr nur aus dem Heimatmarkt: Rund 50 Prozent des NovaLabs-Umsatzes werden mittlerweile im Export erzielt. Deutschland ist mit rund 40 Prozent des Gesamtumsatzes inzwischen der wichtigste Auslandsmarkt. Weitere Produkte gehen unter anderem in die Schweiz, nach Belgien und Frankreich. Über Kunden und Vertriebspartner gelangen die in der Steiermark hergestellte Nahrungsergänzungsmittel darüber hinaus bis nach Dubai und China. „Unsere Kunden wachsen – und wir mit ihnen. Gleichzeitig gewinnen wir laufend neue Aufträge. Unsere Aufgabe ist deshalb, die Produktion heute bereits so aufzustellen, dass sie auch mit den Mengen von morgen umgehen kann“, sagt Gubik.

Weitere Beschäftigte gesucht

Der Expansionskurs macht sich auch bei der Beschäftigung bemerkbar. Mit 76 Mitarbeitern ist NovaLabs in das Jahr gestartet. Rund 30 zusätzliche Stellen wurden 2026 bislang geschaffen – die Beschäftigtenzahl ist damit auf über 100 gestiegen. Weitere Neueinstellungen bis Jahressende sind dennoch geplant. Gesucht werden derzeit unter anderem Produktionsmitarbeiter und Maschinenbediener, aber auch ERP-Programmierer sowie Fachkräfte in den Bereichen Finanzen, Controlling und Prozessmanagement.