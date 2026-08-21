  • 21.08.2026, 13:04:32
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LH Mikl-Leitner: „Ein großes Danke an unsere Einsatzkräfte“

„Brand aus“ im Föhrenwald und hunderte Unwettereinsätze

St. Pölten (OTS) - 

„Die vergangenen Tage haben einmal mehr gezeigt: Auf unsere Einsatzkräfte in Niederösterreich ist immer Verlass. Sie sind da, wenn Hilfe gebraucht wird – rasch, professionell und mit großem persönlichen Einsatz. Dafür ein großes Danke“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Nach tagelangen Löscharbeiten konnte heute beim neuerlichen Waldbrand im Föhrenwald „Brand aus“ gegeben werden. Rund 65 Hektar Wald waren von diesem zweiten Brand betroffen. Gemeinsam mit dem ersten Waldbrand wurden in den vergangenen Wochen rund 165 Hektar Waldfläche ein Raub der Flammen.

Gleichzeitig waren die Feuerwehren nach den schweren Unwettern am Donnerstagabend vor allem im Bezirk Bruck an der Leitha gefordert. 321 Feuerwehrmitglieder rückten dort zu rund 400 Einsätzen aus.

„Ob beim Kampf gegen die Flammen oder bei den Unwettereinsätzen: Dieser Einsatz für die Sicherheit der Menschen in unserem Land ist alles andere als selbstverständlich. Niederösterreich sagt Danke“, so Mikl-Leitner.

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