PRVA-Summer-Cocktail 2026

Wien (OTS) -

Beim diesjährigen Summer-Cocktail des Public Relations Verband Austria (PRVA) am 20. August in der Strandbar Herrmann standen Austausch, Vernetzung und ein Ausblick auf die kommenden Monate im Mittelpunkt.

In ihrer Ansprache blickten PRVA-Präsidentin Ingrid Gogl und Vizepräsident Johannes Angerer vor allem nach vorne: Der Verband wächst, entwickelt sich weiter und hat in den kommenden Monaten einiges vor.

„Unser Summer-Cocktail zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie wichtig persönliche Begegnungen und ein lebendiges Netzwerk sind. Gerade deshalb freut es uns besonders, dass so viele Mitglieder trotz des Wetters gekommen sind“, betonte Ingrid Gogl.

Ein voller Herbst für die PR-Community

Ein Highlight im kommenden Programm ist der Talent Garden am 15. Oktober 2026. Unternehmen sind eingeladen, sich anzumelden und junge Talente direkt kennenzulernen. Der PRVA setzt damit weiter auf den Austausch zwischen Nachwuchs und Unternehmen und schafft Raum für neue berufliche Verbindungen.

Auch beim Staatspreis PR 2026 läuft die Einreichphase auf Hochtouren. Noch bis 4. Oktober 2026 haben Kommunikationsprofis, Unternehmen, Agenturen und Organisationen die Möglichkeit, ihre herausragenden Projekte einzureichen und ihre Arbeit auf die große Bühne der österreichischen PR- und Kommunikationsbranche zu bringen. Wer mit seiner Kommunikation Wirkung erzielt, innovative Wege geht oder mit einem starken Projekt überzeugt, sollte die Chance nutzen und einreichen.

Bei den PRVA-Glanzstücken läuft bis 9. September die zweite Votingphase. Die Jurysitzung findet am 11. September statt, die Verleihung der Auszeichnungen am 22. Oktober 2026. Besonders erfreulich: Mit knapp 90 Einreichungen verzeichnet der noch junge Preis bereits ein starkes Einreichhoch.

KOMKON 2027: Jetzt mitgestalten

Einen ersten Ausblick gab es auch auf den KOMKON 2027, den der PRVA gemeinsam mit APA-Comm am 13. Mai 2027 TECH GATE Wien veranstalten wird. Das Programm befindet sich noch in Entwicklung – und genau hier ist das Netzwerk gefragt: Mitglieder sind eingeladen, Themen, Fragestellungen und Speaker:innen vorzuschlagen und die Konferenz aktiv mitzugestalten.

Der Anspruch ist klar: der KOMKON soll nicht nur für die Kommunikationsbranche stattfinden, sondern gemeinsam mit ihr entwickelt werden.

Wachstum durch ein lebendiges Netzwerk

Die positive Mitgliederentwicklung des PRVA war ein weiterer Anlass zur Freude. Der Verband wächst – und mit ihm die Möglichkeiten für Austausch, Wissenstransfer und neue Verbindungen.

Die Einladung des Abends richtete sich deshalb auch über die bestehende Community hinaus: Alle, die Kommunikation professionell gestalten und Teil eines starken Netzwerks werden möchten, sind eingeladen, zum PRVA dazuzukommen.

Denn die kommenden Monate zeigen: Auf die PRVA-Community wartet einiges.

Auch abseits der eigenen Veranstaltungen ist der PRVA aktiv: Vizepräsident Johannes Angerer und Kommunikationsreferentin Sarah Nahmer nutzten zuletzt die Gelegenheit, den Verband im

Bundesministerium für Bildung vorzustellen und erste Kontakte zu knüpfen. Dabei ging es auch um die Frage, wie die Bedeutung von Public Relations und professioneller Kommunikation künftig noch stärker in Bildungsprozesse eingebracht werden kann – ein Anliegen, für das sich der PRVA schon seit seinen Anfängen einsetzt. So hat sich auch PRVA-Gründungsmitglied Franz Bogner über viele Jahre hinweg intensiv für die Vermittlung und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Public Relations engagiert.

Über den PRVA (Public Relations Verband Austria)

Der Public Relations Verband Austria ist der Verband für Kommunikationsexpert:innen mit einem ganzheitlichen Verständnis für professionelle und strategische Kommunikation in Österreich. Als freiwillige Interessenvertretung und zentrale Vernetzungsplattform für seine rund 800 Mitglieder unterstreicht der PRVA die gesellschaftspolitische Relevanz und Verantwortung professioneller Public Relations. Seit 1975 engagiert sich der PRVA für Aus- und Weiterbildung von PR-Treibenden, die Etablierung von Qualitäts-Standards sowie für Bewusstseinsbildung und ethische Richtlinien in der Branche.

Die Verbandsarbeit wird von folgenden Wirtschaftspartnern unterstützt:

A1, APA-COMM, Brau Union, DORDA, IFES, IKEA, Observer, Wiener Stadtwerke