  • 21.08.2026, 12:18:02
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SPÖ-Termine von 24. bis 30. August 2026

Wien (OTS) - 

MONTAG, 24. August 2026

8.15 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt am Medientermin „Lehre attraktiver machen“ gemeinsam mit Bundesminister Hattmannsdorfer und dem Konditormeister und Bundesinnungsmeister des Lebensmittelgewerbes Leo Jindrak teil. Ort: Konditorei Jindrak, Petzoldstr. 1, 4020 Linz. Bitte um Anmeldung unter: [email protected]

19.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt an der Veranstaltung anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstages am Stephansplatz teil.

21.05 SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler ist zu Gast beim ORF-„Sommergespräch“ (ORF 2 und auf ORF ON).

DIENSTAG, 25. August 2026

18.00 Uhr im Rahmen der „Ordnen statt Spalten“-Tour findet ein Townhall mit SPÖ-Bundesparteivorsitzendem, Vizekanzler Andreas Babler in Tulln statt (Florahofsaal, am Florahof 4, 3425 Langenlebarn).
(Schluss) ls/bj

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