- 21.08.2026, 12:18:02
- /
- OTS0045
SPÖ-Termine von 24. bis 30. August 2026
MONTAG, 24. August 2026
8.15 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt am Medientermin „Lehre attraktiver machen“ gemeinsam mit Bundesminister Hattmannsdorfer und dem Konditormeister und Bundesinnungsmeister des Lebensmittelgewerbes Leo Jindrak teil. Ort: Konditorei Jindrak, Petzoldstr. 1, 4020 Linz. Bitte um Anmeldung unter: [email protected]
19.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt an der Veranstaltung anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstages am Stephansplatz teil.
21.05 SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler ist zu Gast beim ORF-„Sommergespräch“ (ORF 2 und auf ORF ON).
DIENSTAG, 25. August 2026
18.00 Uhr im Rahmen der „Ordnen statt Spalten“-Tour findet ein Townhall mit SPÖ-Bundesparteivorsitzendem, Vizekanzler Andreas Babler in Tulln statt (Florahofsaal, am Florahof 4, 3425 Langenlebarn).
(Schluss) ls/bj
Rückfragen & Kontakt
SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK