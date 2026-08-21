Comeback zu Weihnachten: „Die Helene Fischer Show“ am 25. Dezember in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Nachdem sie 2025 pausieren musste, kehrt „Die Helene Fischer Show“ heuer zurück – am Christtag, dem 25. Dezember 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON. Die Sängerin und Entertainerin Helene Fischer begrüßt in Düsseldorf nationale wie internationale Stars und sorgt gemeinsam mit ihnen für ein Show-Highlight zu Weihnachten. Das Publikum darf sich auf einen Abend voller Musik, Emotionen und spektakulärer Inszenierungen freuen.

Helene Fischer: „Ich freue mich total, dass es in diesem Jahr wieder ‚Die Helene Fischer Show‘ geben wird. Für mich ist sie jedes Mal etwas ganz Besonderes, weil wir so viele unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler zusammenbringen und gemeinsam etwas entwickeln, das man so nur in dieser Show sieht. Dass wir den Zuschauerinnen und Zuschauern am ersten Weihnachtsfeiertag wieder einen besonderen Abend schenken dürfen, macht mich einfach sehr glücklich.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Helene Fischer ist einfach ein Phänomen: Mit ihrer Vielseitigkeit, ihrer Bühnenpräsenz und ihrem Gespür für große emotionale Momente spielt sie in einer eigenen Entertainment-Liga. Es freut mich ganz besonders, dass sie heuer zu Weihnachten unserem Publikum wieder einen einzigartigen Showabend für die ganze Familie beschert.“

Mit einer Mischung aus aktuellen Hits und Evergreens, performt von nationalen und internationalen Stars, großen und einzigartigen Showacts, bietet die Show beste Unterhaltung für die ganze Familie. „Die Helene Fischer Show“ ist eine Koproduktion von ZDF, ORF und SRF und wird am 30. und 31. Oktober in Düsseldorf aufgezeichnet.