- 21.08.2026, 11:02:32
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- OTS0036
Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, im Ö1-„Journal zu Gast“ am 22. August
Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, ist am Samstag, dem 22. August 2026, bei Volker Obermayr „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr in Österreich 1.
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