Klassiker Borussia Dortmund vs. FC Bayern München um Supercup-Titel am Samstag um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Vizemeister Borussia Dortmund bittet Double-Sieger Bayern München zum heißen Tanz um den ersten Titel der Saison. Können die Bayern den Vorjahressieg wiederholen und sich den Supercup sichern oder holt der BVB im Signal Iduna Park den Titel zuhause? Für den FC Bayern wäre es der zwölfte Sieg, für Dortmund der siebente Erfolg. Der letzte datiert aus dem Jahr 2019. Sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen, folgt direkt das Elfmeterschießen.



Weiter geht es auf JOYN & PULS 4 mit Spitzenfußball am Freitag, den 28. August 2026 mit dem Saisonauftakt der Deutschen Bundesliga mit dem Süd-Derby Bayern München vs. VfB Stuttgart und mit dem UNIQA ÖFB Cup-Schlager der zweiten Runde zwischen dem SK Austria Klagenfurt und dem SK Rapid. Zu sehen am Samstag, den 5. September 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4.



Alle Spiele live auf JOYN & PULS 4 in der Übersicht:



Franz Beckenbauer Supercup: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München

Am Samstag, 22. August 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4



Moderator: Phillip Hajszan

Field Reporter: Lukas Kapun

Kommentator: Florian Knöchl



Deutsche Bundesliga, 1. Spieltag: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart

Am Freitag, 28. August 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4



Moderator: Phillip Hajszan

Field Reporter: Sophie Werner

Kommentator: Florian Knöchl



UNIQA ÖFB Cup, 2. Runde: SK Austria Klagenfurt vs. SK Rapid

Am Samstag, 5. September 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4