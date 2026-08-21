FPÖ - Nepp: SPÖ - Richtungschaos im Gemeindebau

Wien (OTS) -

„In der SPÖ weiß die linke Hand nicht, was die noch linkere Hand tut. Und die Wiener Gemeindebaumieter hängen bei diesem rotem Richtungsstreit in der Luft“, so Wiens Freiheitlicher Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp, der die jüngsten Tonband-Enthüllungen einer aktuellen Aussage von Finanzstadträtin Barbara Novak gegenüberstellt. Dabei herrsche noch immer völlige Unklarheit darüber, welchen Kurs die Wiener SPÖ beim Gemeindebau nun tatsächlich verfolgen will. Während Donaustadts Bezirksvorsteher und enger Ludwigkumpel Ernst Nevrivy in den öffentlich-gewordenen Aufzeichnungstranskripten den Verkauf von Gemeindebauten ins Spiel bringt, erteilt Novak - die bereits in den illustren Kellerrunden als Frau derb abqualifiziert wurde - Privatisierungen nun eine klare Absage und bezeichnet sie sogar als „absolutes No-Go“.

Die SPÖ öffnet in ihrer Selbstbeschäftigung nur einen weiteren, internen Richtungsspalt, aber für die Wienerinnen und Wiener steht viel auf dem Spiel: „Gemeindewohnungen sind kein Spielgeld für rote Machtkämpfe und auch keine Manövriermasse zur kurzfristigen Sanierung eines durch die SPÖ aus dem Ruder gelaufenen Budgets. Die Wiener haben ein Recht darauf zu erfahren, ob ihr Gemeindebau morgen noch der Stadt gehört oder ob im Hintergrund längst mit privaten Investoren gedealt wird“, sieht Nepp Ludwigs Schweigen in der Causa als massiven Unsicherheitsfaktor. Letztendlich geht es dabei nicht um die Frage, wer den Richtungsstreit gewinnt und wessen Wort damit in dieser SPÖ tatsächlich Gewicht besitzt, sondern ob die Ludwig-SPÖ hundertausenden Mietern nun als nächstes die Wohnsicherheit entziehen will.