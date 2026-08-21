- 21.08.2026, 10:00:35
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- OTS0027
ServusTV sucht Vorband für The BossHoss-Konzert
Jetzt streamen bei ServusTV On und bewerben
Am 7. September rocken The BossHoss ein Open-Air-Konzert in der Arena Wien. ServusTV sucht für diesen Termin gemeinsam mit den beiden Frontmännern Alec und Sascha eine coole Vorband. „Wir brauchen eine Band, die richtig geil rocken kann“, sagt Alec von The BossHoss bei ServusTV. Natürlich muss sie für gute Stimmung sorgen, anheizen und „zu uns passen“, betont Sascha, also: „Sie muss rocken, sie muss publikumsnah sein - organische Musik, am besten Rock 'n' Roll oder Country!“ Bewerben können sich Bands bis 27. August per mail an [email protected]. Alle wichtigen Details dazu gibt es hier bei ServusTV On.
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ServusTV
Tina Brohaska
E-Mail: [email protected]
Bildanfragen: [email protected]
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