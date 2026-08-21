Maria IV. ist neue Österreichische Bundesweinkönigin

Eisenstadt (OTS) -

Österreich hat eine neue Bundesweinkönigin: Maria Liegenfeld aus Donnerskirchen wurde im Rahmen des Wein- und Genussfestes in Eisenstadt zur Österreichischen Bundesweinkönigin gekrönt. Als Maria IV. wird sie den österreichischen Wein im kommenden Jahr bei zahlreichen Veranstaltungen und offiziellen Terminen im In- und Ausland vertreten.

Maria Liegenfeld ist seit 2025 Burgenländische Weinkönigin und bringt neben ihrer persönlichen Verbundenheit zum Weinbau auch Fachwissen, Kommunikationsstärke und große Begeisterung für den österreichischen Wein mit. Ein besonderes Anliegen ist ihr, die Vielfalt der heimischen Weinregionen zu vermitteln und auch junge Menschen für Wein und Weinbau zu begeistern.

„Mit Maria IV. bekommt der österreichische Wein eine junge, kompetente und authentische Botschafterin. Sie steht für eine neue Generation, die Tradition und Zukunft miteinander verbindet und mit großer Begeisterung für unsere Weinregionen und die Menschen dahinter eintritt“, gratuliert Johannes Schmuckenschlager, Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes.

Die Aufgabe der Bundesweinkönigin geht dabei weit über klassische Repräsentation hinaus. Bei Veranstaltungen, Verkostungen, Fachmessen und internationalen Auftritten vermittelt sie Wissen über Wein, Herkunft und die Arbeit der österreichischen Weinbaubetriebe.

„Österreichischer Wein steht für Herkunft, Qualität und Vielfalt. Dahinter stehen tausende Familienbetriebe, die unsere Kulturlandschaft prägen und mit viel Wissen und Leidenschaft hervorragende Weine erzeugen. Die Bundesweinkönigin gibt diesen Menschen und ihren Weinen ein Gesicht“, so Schmuckenschlager.

Für Maria IV. ist die neue Aufgabe eine besondere Ehre: „Ich freue mich sehr darauf, den österreichischen Wein und vor allem die Menschen dahinter vertreten zu dürfen. Mir ist es ein besonderes Anliegen, die Begeisterung für unsere Weine weiterzugeben und auch jungen Menschen zu zeigen, wie viel Wissen, Arbeit und Leidenschaft in einer Flasche österreichischem Wein steckt.“

Der Österreichische Weinbauverband gratuliert Maria IV. herzlich zur neuen Aufgabe und wünscht ihr ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr als Österreichische Bundesweinkönigin.