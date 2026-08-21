AVISO: „Lehre attraktiver machen“ mit Bundesminister Hattmannsdorfer, Bundesministerin Holzleitner und Konditormeister Jindrak

Wien (OTS) -

Die Lehre leistet einen fundamentalen Beitrag zur Qualifikation der Fachkräfte von morgen und bietet jungen Menschen einen hervorragenden Start in das Berufsleben. Im kommenden Jahr wird das Bildungsangebot mit der Neugestaltung mehrerer Berufsbilder für Lehrberufe weiter verbessert und noch attraktiver. Auch der beliebte Lehrberuf Konditorei/Zuckerbäckerei wurde mit neuen Bestimmungen für die Lehrabschlussprüfung modernisiert. Auch bei der Weiterbildung von Fachkräften tut sich was: 2025 wurden im Konditoren-Handwerk im Vorjahresverglich um 18 Prozent mehr Meisterprüfungen positiv bestanden. Neben der Meisterprüfung stehen Fachkräften u.a. mit dem Angebot der „Lehre mit Matura“ weitere zusätzliche Bildungswege offen.

Um über die Neuerungen und die Perspektiven in diesem Bereich zu informieren, laden Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer, Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner und Konditormeister Leo Jindrak zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in die Konditorei Jindrak, Petzoldstraße 1, 4020 Linz, ein.

Teilnehmende Personen:

Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Leo Jindrak, Konditormeister und Bundesinnungsmeister des Lebensmittelgewerbes

Datum: Montag, 24. August 2026

Uhrzeit: 08:15 Uhr

Ort: Konditorei Jindrak, Petzoldstraße 1, 4020 Linz

Ablauf:

Im Rahmen der Veranstaltung wird es eingangs eine kurze Betriebsvorstellung und die Möglichkeit zum Austausch mit Lehrlingen geben. Im Anschluss besteht die Möglichkeit am gemeinsamen Backen einer traditionellen Linzer Torte mit Foto- und Videomöglichkeit teilzunehmen. Im Nachgang können kurze Medienstatements und -gespräche angeschlossen werden.

Anmeldung:

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected].

Medientermin „Lehre attraktiver machen“ mit Bundesminister Hattmannsdorfer, Bundesministerin Holzleitner und Konditormeister Jindrak

Anmeldung via E-Mail unter [email protected]

Datum: 24.08.2026, 08:15 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Konditorei Jindrak, Petzoldstraße 1, 4020 Linz

Petzoldstraße 1

4020 Linz

Österreich