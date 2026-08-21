September-Programm im Cinema Paradiso St. Pölten

St. Pölten (OTS) -

Mit dem „Cinema Paradiso Wanderkino“ eröffnet das Cinema Paradiso Baden am 3. September die Reihe seiner Spezialschienen des nächsten Monats: Bis 5. September stehen dabei im Schloss Tribuswinkel als Open-Air im Innenhof „Aufputzt is’“, „The Rocky Horror Picture Show“ als Film-Party mit Villa Valium und „Oh la la 2 – Neue Tests, neues Chaos“ sowie indoor „Pumuckl und das große Missverständnis“ und „Die Schlümpfe: Der große Kinofilm“ auf dem Programm. Das Film-Café serviert an den Montag-Nachmittagen in Baden wieder Kaffee und Kuchen und dazu die Streifen „Die Camino-Therapie – Finde deinen Weg“ (7. September), „Chéri, ich komme!“ (14. September), „Steckerlfischfiasko“ (21. September) und „Oh la la 2 – Neue Tests, neues Chaos“ (28. September).

Gemeinsam mit dem Festival „La Gacilly-Baden Photo“ richtet das Cinema Paradiso mit „Paddington“ (19. September) und „Wildes Land – Die Rückkehr der Natur“ (27. September) seinen Fokus auf Großbritannien. Weitere Höhepunkte im Filmprogramm sind die Niederösterreich-Premiere von „Gentle Monster“ am 22. September inklusive Gespräch mit der Regisseurin Marie Kreutzer und der Produzentin Johanna Scherz sowie die Österreich-Premiere von „Bruno – Der junge Kreisky“ am 28. September samt einem Gespräch zu diesem Porträt von Harald Sicheritz mit den Darstellenden Soi Schüssler und Gerhard Liebmann.

Live auf der Bühne lädt Giorgio Conte, der Altmeister der italienischen Canzoni, am 8. und 9. September mit seiner Band zum Träumen ein, während die „Scottish Colours“ mit den Duos Paul McKenna & Robbie Greig sowie April Verch & Cody Walters am 30. September die Vielfalt der zeitgenössischen schottischen Folk-Szene unter Beweis stellen. Nicht zuletzt beteiligt sich das Cinema Paradiso am 26. September mit einem Frühstück, dem Soundtrack der DJs L’espresso und TFMA sowie dem Streifen „Sunny Dancer“ am „Kaiserflohmarkt“ in der Badener Innenstadt und präsentiert im Rahmen von „Auf Wolle sieben – Stricken im Paradiso“ die romantische Komödie „One Night Only“.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02252/256225 und www.cinema.paradiso.at/baden.