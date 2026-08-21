ORF-Journalisten trauern um Fritz Wendl

Wien (OTS) -

Die ORF-Redakteurinnen und -Redakteure trauern um Fritz Wendl. Der langjährige Vorsitzende des Redaktionsrates ist in der Nacht auf den 19. August im Alter von 79 Jahren verstorben.

Fritz Wendl war eine prägende Persönlichkeit des ORF. Dem Publikum war über Jahrzehnte seine markante Stimme im Radio bekannt, vor allem als Moderator der Ö1-Journale und des Konsumentenmagazins „help“, dessen Redaktion er viele Jahre lang geleitet hat. Im ORF war seine wichtigste Rolle aber die des Vertreters der Redaktionen: 22 Jahre lang führte er den Vorsitz im Redaktionsrat. Bis zuletzt war er Ehrenvorsitzender des Gremiums. In dieser Funktion hat Fritz Wendl weit über seine offizielle Pensionierung 2012 hinaus den Redaktionsrat in schwierigen Belangen unterstützt und beraten.

Generationen von Redaktionssprecherinnen und -sprechern haben bei ihm gelernt, was der Einsatz für die journalistische Unabhängigkeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedeutet.

„Fritz war für mich immer Vorbild in der Führung der Redaktionsvertretung. Er war beeindruckend in seinem unerbittlichen Kampf für die Rechte der Redaktionen“, so Dieter Bornemann, Vorsitzender des Redaktionsrates.

Fritz Wendl war jahrzehntelang eine wichtige Stimme im ORF – er hat jede Debatte um den ORF mit offenem Visier geführt und sein Berufsleben dem Kampf für die Unabhängigkeit des ORF und die objektive Berichterstattung gewidmet.

Pointiert ist er vorgegangen gegen jede versuchte Einflussnahme der Politik auf den ORF. Ein Zitat von Fritz Wendl bleibt uns besonders in Erinnerung. Gefragt, warum er sich den nicht enden wollenden Kampf gegen politische Einflussversuche auf die Redaktionen immer wieder von Neuem antue, sagte er: „Wenn wir als Redakteure keinen Widerstand leisten, dann gehen die Wünsche der Politik im ORF durch wie ein warmes Messer durch die Butter.“

Fritz Wendl war ein streitbarer Charakter, dem es aber immer um den ORF und seine Journalistinnen und Journalisten gegangen ist. Für unzählige Kolleginnen und Kollegen war er ein wichtiger Ansprechpartner in schwierigen Situationen und stets ein guter, besonnener Ratgeber. Wir sind Fritz dankbar, dass er uns gezeigt hat, wie wichtig das Eintreten für einen unabhängigen ORF ist.

Der Redaktionsrat

Dieter Bornemann, Simone Leonhartsberger, Peter Daser, Margit Schuschou