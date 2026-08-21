Wien (OTS) -

Der ORF trauert um Fritz Wendl: Der langjährige ORF-Journalist Fritz Wendl ist in der Nacht vom 18. auf den 19. August 2026 im Alter von 79 Jahren verstorben. Wendl war Ö1-Journal-Moderator und viele Jahre lang Vorsitzender des Redaktionsrates. Er begründete die Konsumenten-Sendung „help“ im Radio und leitete auch die Radio-Konsumentenredaktion. 2012 ging Wendl in den Ruhestand.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Fritz Wendl war stets eine starke Stimme auf und für Ö1. Mit dem Konsumentenmagazin ‚help‘ hat er wesentlich zum Markenkern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beigetragen und ‚Public Value‘ in Reinkultur geliefert. Besonders als langjähriger Vorsitzender des Redaktionsrates hat sich Fritz Wendl mit aller Kraft für die Unabhängigkeit des ORF nicht nur im journalistischen Bereich eingesetzt. Unser Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen.“