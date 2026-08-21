- 21.08.2026, 09:05:02
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ÖAMTC: Staupunkt Baustelle Große Ungarbrücke
Nur ein Fahrstreifen pro Richtung bis Mitte 2027 frei
Ab Montag, 24. August, müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer rund um die Große Ungarbrücke im 3. Bezirk auf Staus und Verzögerungen einstellen, befürchten die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen. In beiden Fahrtrichtungen wird dann nur mehr jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Grund sind Bauarbeiten der ÖBB.
Der ÖAMTC rechnet vor allem zu den Verkehrsspitzen ab September (wenn wieder alle vom Urlaub zurück sind) mit teils erheblichen Verzögerungen in der Invalidenstraße, Ungargasse, Am Heumarkt und Am Stadtpark. Besonders bei veranstaltungsbedingten Ringsperren werden Staus nicht ausbleiben.
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(Schluss)
Lasser/Römer
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