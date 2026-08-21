Schlosskeller Südsteiermark startet in ein neues Kapitel

Leibnitz (OTS) -

Seit mehr als sechs Jahren steht der Schlosskeller Südsteiermark für Qualität, Regionalität und steirische Gastfreundschaft und hat sich in dieser Zeit zu einer der führenden Genussadressen der Region entwickelt. Für den Schlosskeller Südsteiermark beginnt nun ein neues Kapitel: Die Eigentümerfamilie Gady will bewusst in die Zukunft investieren und arbeitet bereits an neuen Ideen und Projekten. Um den notwendigen Raum für diese Weiterentwicklung zu schaffen, wird der bisherige Restaurantbetrieb mit 19. Oktober 2026 eingestellt. Bis zum letzten Öffnungstag am 18. Oktober läuft der Betrieb für die Gäste wie gewohnt weiter.

„Der Schlosskeller Südsteiermark ist für unsere Familie ein besonderer Ort, mit dem wir uns seit vielen Jahren eng verbunden fühlen. Diese Verbundenheit bedeutet für uns auch Verantwortung. Wir möchten die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Schlosskeller Südsteiermark auch für kommende Generationen ein Ort für Genuss, Gastfreundschaft und Begegnung bleibt“, sagt Philipp Gady, Eigentümer des Schlosskellers Südsteiermark.

Dank an das gesamte Team

Der Erfolg ist wesentlich dem großen Engagement von Restaurantleiterin Judith Kern, Sternekoch Markus Rath und dem gesamten Team zu verdanken.

„Judith, Markus und das gesamte Team haben in den vergangenen Jahren Außergewöhnliches geleistet und maßgeblich zum hervorragenden Ruf des Schlosskellers Südsteiermark beigetragen. Dafür sind wir ihnen von Herzen dankbar und wünschen ihnen für ihren weiteren persönlichen und beruflichen Weg nur das Beste“, betont Gady.

Neue Ideen für den Schlosskeller Südsteiermark

Die Planungen für die Zukunft des Schlosskellers Südsteiermark haben bereits begonnen. Im Hintergrund entstehen derzeit spannende Ideen und Projekte, die neue Impulse setzen und gleichzeitig den besonderen Charakter des Schlosskellers Südsteiermark bewahren sollen. Für deren Entwicklung nimmt sich die Eigentümerfamilie bewusst die notwendige Zeit.

„Wir haben bereits konkrete Vorstellungen und sehen großes Potenzial für das, was im Schlosskeller Südsteiermark entstehen kann. Wir möchten noch nicht zu viel verraten, aber wir freuen uns sehr darauf, diese Ideen weiterzuentwickeln und daraus etwas Besonderes entstehen zu lassen“, so Gady.

Die Eigentümerfamilie blickt mit großer Zuversicht auf die weitere Entwicklung des Schlosskellers Südsteiermark und freut sich auf die nächsten Schritte.

Nähere Informationen unter:

www.schlosskellersuedsteiermark.at

www.gady.at