Kostenlose Beratung für sehbeeinträchtigte Menschen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs bietet auch in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Niederösterreich im Rahmen von regelmäßigen Bezirksgruppen-Treffen kostenlose Beratungsleistungen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, deren Angehörige und alle Interessierten. Informiert wird dabei über sozialrechtliche Leistungen wie z. B. Pflegegeldanträge, den Behindertenpass und weitere Vergünstigungen. Dazu gibt es Tipps für praktische Hilfsmittel im Alltag wie u. a. sprechende Uhren, Markierungssysteme oder Großdruckprodukte sowie barrierefreie Urlaubs- und Freizeitangebote.

Die Treffen der Bezirksgruppe St. Pölten finden an den Montagen 14. September, 12. Oktober, 9. November und 14. Dezember jeweils von 14 bis 16.30 Uhr im Hotel-Gasthof Graf statt. Die Bezirksgruppe Tulln trifft sich jeweils Mittwoch am 2. September, 7. Oktober, 4. November und 2. Dezember von 14 bis 16.30 Uhr in der Konditorei Köstlbauer. Für die Bezirksgruppe Stockerau lauten die Termine 3. September, 1. Oktober, 5. November und 3. Dezember, jeweils Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr, im Hotel Dreikönigshof, für die Bezirksgruppe Baden 8. September, 13. Oktober, 10. November und 15. Dezember, jeweils Dienstag von 14 bis 16.30 Uhr, im Theater am Steg.

Jeden zweiten Freitag im Monat – am 11. September, 9. Oktober, 13. November und 11. Dezember – trifft sich die Bezirksgruppe Krems jeweils von 13.30 bis 17 Uhr im Gasthaus Hofbräu am Steinertor, jeden dritten Freitag – am 18. September, 16. Oktober, 20. November und 18. Dezember – von 14 bis 16.30 Uhr die Bezirksgruppe Mistelbach im Restaurant Diesner. Die Treffen der Bezirksgruppe Wiener Neustadt finden an den Donnerstagen 17. September, 22. Oktober, 19. November und 17. Dezember jeweils von 14 bis 16.30 Uhr im Hilton Garden Inn statt, jene der Bezirksgruppe Neunkirchen am 16. September, 21. Oktober, 18. November und 16. Dezember, jeweils Mittwoch von 14 bis 16.30 Uhr, im Restaurant Osterbauer.

Nähere Informationen und Anmeldungen für St. Pölten unter 01/3303545-37 und e-mail [email protected], für Tulln unter 01/3303545-83 und e-mail [email protected], für Stockerau unter 01/3303545-37 und e-mail [email protected], für Baden unter 0676/4828353 und [email protected], für Krems unter 0664/5591309 und 0676/4625455, für Mistelbach unter e-mail [email protected] sowie für Wiener Neustadt und Neunkirchen unter 0676/4326376 und e-mail [email protected] bzw. www.hilfsgemeinschaft.at.