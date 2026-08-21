Hellweg Baumärkte: Filialen Raaba und Fürstenfeld unter dem Hammer

Niklasdorf (OTS) -

Über das Vermögen der Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH wurde Ende Juni 2026 ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Zuvor hatte die Hellweg Konzernmutter in Deutschland Insolvenz angemeldet. In der Steiermark wird nun im Auftrag des Sanierungsverwalters die komplette Ware der Filialen in Raaba bei Graz sowie Fürstenfeld versteigert.

Versteigerungsprojekt mit riesigem Volumen, Zuschläge ab 7. September

Rund 50.000 Positionen werden insgesamt erwartet, das Versteigerungsprojekt wird aufgrund des riesigen Volumens auf 10 Auktionen aufgeteilt. Durchgeführt wird die Versteigerung vom Auktionshaus AURENA. An den Standorten vor Ort sind derzeit noch die Teams zur Inventarisierung aller Positionen im Einsatz, gleichzeitig sind bereits Gebote in den ersten Auktionen möglich. Die Zuschläge erfolgen ab 7. September 2026, 8:00 Uhr.

Gartenhütte und Anhänger mit 1 Euro Rufpreis

Sämtliche Positionen starten bei 1 Euro Netto-Rufpreis, egal ob Gartenhütte, Fahrzeug-Anhänger oder Gasgriller. Die Versteigerung umfasst das gesamte Sortiment der beiden Baumärkte – von der Gartenabteilung mit tonnenweise Pflanzerde und Dünger, Rasenmäher und Blumentöpfen über Outdoormöbel und Swimmingpools bis zur Baustoffabteilung. Farben und Lacke, Bodenbeläge und Fliesen, Bauholz, Sanitärausstattung und Badezimmermöbel sowie hunderte Leuchten und Leuchtmitttel sind ebenfalls zu ersteigern. Auch Öfen, Zäune und unzählige Positionen an Elektrowerkzeug kommen unter den Hammer. Kurios: Sogar die bereits aufgebaute Weihnachtsware mit Christbaumkugeln und Weihnachtsbeleuchtung ist zu haben.

Besichtigung und Abholung an den Hellweg-Standorten

Die Besichtigung und Abholung der Positionen erfolgt an den beiden Hellweg-Standorten, die genauen Termine und Adressen finden Sie in den Auktionsdetails auf aurena.at unter https://www.aurena.at/s?keywords=hellweg Die Auktionen der weiteren Sortimentsteile werden laufend ergänzt. Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – mitbieten.

Fotos: honorarfrei für redaktionelle Zwecke; Bildcredit: AURENA

Sämtliche Pressefotos zur Auktion finden Sie unter: https://media.aurena.group/hellweg