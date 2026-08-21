INVEST AG und TTTECH besiegeln strategische Partnerschaft für Schlüsseltechnologien aus Österreich

Linz/Wien (OTS) -

Die Invest AG übernimmt 11 Prozent der Anteile der österreichischen TTTECH – einer globalen Gruppe von High-Tech Unternehmen, spezialisiert auf sichere vernetzte Computing- und Sicherheitskontrollsysteme. Gemeinsam stärken sie damit auch in Zukunft Europas Rolle als technologischer Vorreiter.

Die Invest AG, eine der führenden österreichischen Private Equity Gesellschaften, und TTTECH, eine österreichische High-Tech Unternehmensgruppe, die sichere vernetzte Computing- und Sicherheitskontrollsysteme für eine Reihe von Branchen anbietet, geben heute ihre Zusammenarbeit im Rahmen einer strategischen Partnerschaft bekannt: Die Invest AG übernimmt 11 Prozent der Anteile an TTTECH und setzt damit ein deutliches Zeichen für die Investitionskraft österreichischen Kapitals im Technologiesektor. TTTECH zählt zu den wenigen europäischen Anbietern, die sicherheitskritische Steuerungs- und Vernetzungslösungen für hochsensible Einsatzbereiche entwickeln – von Raumfahrtelektronik über den autonomen Betrieb von Fahrzeugen und Maschinen, bis zu industriellen Echtzeitsystemen und kritischer Infrastruktur. Zuletzt sorgte TTTECH durch das Mitwirken an der NASA-Mondmission Artemis II für Schlagzeilen, bei der im April 2026 erstmals seit 53 Jahren wieder eine Crew mit einer „Orion“-Kapsel mit TTTECH-Technologie um den Mond flog.

„ Wir sehen es als unsere Verantwortung, dass Spitzentechnologie aus Österreich auch in österreichischer Hand bleibt. Mit TTTECH investieren wir in ein Unternehmen, das beweist, dass heimisches Know-how international gefragt ist – und wir wollen sicherstellen, dass diese Kompetenz auch langfristig hier verankert bleibt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Fokus auf europäische Unabhängigkeit in sicherheitskritischen Schlüsseltechnologien der Zukunft ”, so Gernot Hofer, CEO der Invest AG.

„ Innovative Technologie aus Österreich, die in marktfähigen Produkten weltweit zum Einsatz kommt leistet einen wichtigen Beitrag zu Europas technologischer Souveränität sowie zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit – gerade in einer Zeit, in der diese Frage politisch wie wirtschaftlich immer wichtiger wird. Mit der Invest AG haben wir einen Partner aus Österreich an unserer Seite, der dieses Ziel teilt, unser Geschäftsmodell versteht und uns dabei unterstützt, unsere globale Marktposition weiter auszubauen “, erklärt Georg Kopetz, CEO und Mitgründer von TTTECH.

Das Einsatzgebiet der Technologie, Produkte und Lösungen von TTTECH sind Bereiche, die hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit verlangen – wie die Luft- und Raumfahrt, Maschinenautomatisierung oder der Energiesektor. Ein besonderer Fokus liegt gerade auf der Raumfahrt. Seit über 20 Jahren bringt TTTECH österreichische Technologie ins All – von Raumstationen über Trägerraketen und künftig auch Satelliten. Mit der von TTTECH gemeinsam mit der NASA und internationalen Unternehmen erprobten Netzwerktechnologie TTEthernet® hat das Unternehmen einen internationalen Standard für hoch-zuverlässige Datennetzwerke geprägt, der heute unter anderem in der europäischen Trägerrakete Ariane 6 und dem NASA Artemis Programm zum Einsatz kommt.

„ TTTECH ist ein Paradebeispiel dafür, welche technologische Substanz in Österreich vorhanden ist. Mit unserer Beteiligung schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges, zukünftiges Wachstum – im Interesse des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und des Standorts. Gerade bei sicherheitskritischen Technologien zählt Kontinuität mehr als kurzfristiger Erfolg und genau dafür stehen wir als Partner “, so Gerald Aichhorn, Aufsichtsrat der Invest AG und Beteiligungsvorstand der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, dem Leadinvestor der Invest AG.

Die neue Partnerschaft zwischen der Invest AG und TTTECH unterstützt nun bei der Umsetzung laufender Expansions-Projekte. Zukünftig setzt TTTECH auf zentrale Wachstumsfelder: Mit TTTECH Zyne, gegründet 2025 gemeinsam mit VERBUND, adressiert das Unternehmen den dezentralen Energiemarkt und dessen Herausforderungen durch volatile Preise und erneuerbare Energien. Im Bereich KI konzentriert sich TTTECH auf die sichere Einbindung in kritische autonome Systeme. Besonders Luft- und Raumfahrt sind strategische Wachstumsmärkte.

Über TTTECH

TTTECH ist eine globale Gruppe von Hightech-Unternehmen, die sich auf sichere vernetzte Computing- und Sicherheitskontrollsysteme spezialisiert hat und Megatrends wie softwaredefinierte Maschinen, das industrielle Internet der Dinge (IIoT) und autonome Betriebsabläufe in die Realität umsetzt.

Bei TTTECH entwickeln und liefern wir robuste, ausfallsichere Systeme, die es unseren Kunden und Partnern ermöglichen, mit Zuversicht innovativ zu sein, sich an komplexe Anforderungen anzupassen und eine sicherere, widerstandsfähigere Zukunft zu gestalten. Mit über 25 Jahren technologischer Expertise entwickeln und liefern wir kontinuierlich Lösungen, die zuverlässige und zunehmend autonome Systeme in einer Vielzahl von Branchen und Märkten, unter anderem Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, mobile Maschinen, Industriemaschinen, Automobilindustrie und Energie, ermöglichen – heute und in Zukunft.

Mehr als 1.200 Mitarbeitende aus 35 verschiedenen Nationen arbeiten an 12 Standorten in 11 Ländern für Unternehmen der TTTECH Group und gewährleisten so die Nähe zu unseren geschätzten Kunden und Partnern weltweit.

Weitere Infos: www.tttech.com

Über die INVEST AG

Als ein führender Private-Equity-Fonds im DACH-Raum hat die Invest AG seit ihrer Gründung über 200 Unternehmenstransaktionen begleitet. Dabei hat sie sich auf die Bereitstellung von Eigenkapital, eigenkapitalähnlichem und Mezzanine-Kapital für Unternehmen unterschiedlicher Größe spezialisiert. Mit ihrer Evergreen-Fondsstruktur ist die Invest AG seit 30 Jahren in Österreich, dem deutschen Markt und der Schweiz vertreten und verwaltet derzeit ein Fondsvermögen von rund einer halben Milliarde Euro. Mit derzeit rund 60 Portfoliounternehmen, einem jährlichen Gesamtportfolioumsatz von ca. 15,7 Milliarden Euro und rund 136.000 Arbeitsplätzen steht die Invest AG für langfristige Partnerschaften mit Unternehmen in verschiedensten Branchen im deutschsprachigen Raum.

Weitere Infos: www.investag.at