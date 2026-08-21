  • 21.08.2026, 07:31:02
  • /
  • OTS0002

Systematische Rechtsverletzungen bei Gerichtsvollziehern: GÖD-Justizgewerkschaft fordert sofortigen Stopp unzulässiger Lohnabzüge

Wien (OTS) - 

Mit scharfer Kritik wendet sich die Justizgewerkschaft in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) an das Bundesministerium für Justiz. Anlass sind nachträgliche Lohnabzüge und Rückforderungen von Fahrtkostenersätzen bei Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern, die nach Ansicht der Gewerkschaft ohne ausreichende rechtliche Grundlage vorgenommen wurden. Gegen diese Vorgangsweise wurde offiziell Beschwerde erhoben und Einspruch eingelegt.

Formlose E-Mails statt ordnungsgemäßem Verfahren

Betroffene Bedienstete wurden auf ihren aktuellen Gehaltszetteln überraschend mit erheblichen Abzügen konfrontiert. Seitens des Dienstgebers erfolgte vorab lediglich eine formlose E-Mail, die weder eine nachvollziehbare Aufschlüsselung noch eine rechtliche Begründung enthielt, sondern lediglich eine Gesamtsumme und ein Ratenzahlungsmuster auswies.

„Diese Vorgehensweise verletzt grundlegende verfahrensrechtliche Bestimmungen des öffentlichen Dienstes massiv“, betont Werner Gschwandtner, Vorsitzender der GÖD-Justizgewerkschaft. „Ein eigenmächtiger Abzug durch die Gehaltsabrechnungsstelle ohne vorherige Gewährung des gesetzlich vorgesehenen Parteiengehörs ist schlichtweg rechtswidrig.“

Gutgläubiger Verbrauch und fehlende Einbindung der Personalvertretung

Die Gewerkschaft weist darauf hin, dass die betroffenen Fahrtkosten über Jahre hinweg behördlich als steuerfrei ausgewiesen und ausgezahlt wurden. Die Bediensteten konnten und durften daher auf die Richtigkeit der Abrechnung vertrauen.

Ebenso schwer wiegt, dass das Ministerium die gemäß § 9 Abs. 1 Personalvertretungsgesetz (PVG) gesetzlich vorgesehene Befassung der Personalvertretungsorgane vollständig übergangen hat.

Die Forderungen an das Justizministerium:

  • Sofortiger Stopp aller weiteren Lohnabzüge und Einbehalte bis zur vollständigen rechtlichen Klärung.
  • Transparente Aufschlüsselung: Übermittlung einer detaillierten und nachvollziehbaren Abrechnung der vermeintlichen Übergenüsse für jeden betroffenen Bediensteten unter Berücksichtigung von § 26 EStG.
  • Offenlegung der Rechtsgrundlage: Schriftliche Darlegung der genauen rechtlichen Basis für die Neuversteuerung und Rückforderung.
  • Rückerstattung: Umgehende Rückzahlung aller bisher unrechtmäßig einbehaltenen Beträge an die Bediensteten.

Die GÖD-Justizgewerkschaft kündigt an, alle Mittel auszuschöpfen, um die Rechte der Bediensteten konsequent zu schützen.

Rückfragen & Kontakt

GÖD-Justizgewerkschaft
Vorsitzender Werner Gschwandtner
Telefon: 0664/8437743
[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NOB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

Rückfragen & Kontakt

GÖD-Justizgewerkschaft
Vorsitzender Werner Gschwandtner
Telefon: 0664/8437743
[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright