  • 21.08.2026, 07:00:32
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AVISO: Modernisierte Panzer stärken Österreichs Landesverteidigung

Wien (OTS) - 

Am Dienstag, den 25. August, findet im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in Großmittel die Übergabe der nun modernisierten Schützenpanzer „Ulan“ und Kampfpanzer „Leopard“ 2A4 an das Österreichische Bundesheer statt. Mit der Modernisierung werden die mechanisierten Kräfte des Bundesheeres auf die Anforderungen der kommenden Jahre ausgerichtet und ihre Einsatzfähigkeit langfristig sichergestellt.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- und Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung wird bis am 24. August, 18:00 Uhr, unter +43 (0) 664-622-1005 bzw. [email protected] ersucht.

Ablauf:
09:45 Aufstellung der Truppe
10:00 Beginn der Veranstaltung
11:00 Ende der Veranstaltung

Zeit und Ort:
Ab 09:30
Jansa Kaserne, Großmittel Str. 18, 2603 Felixdorf, Niederösterreich

Shuttle:
Für Medienvertreter wird ein Shuttle von der Rossauer Kaserne (Rossauer Lände 1, 1090 Wien) um 08:30 angeboten.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

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