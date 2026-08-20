  • 20.08.2026, 16:15:02
  • /
  • OTS0113

VPNÖ-Zauner: „Die FPÖ fordert Neuwahlen, wir fordern Hilfe für unsere Bauern“

SPÖ blockiert Dürre-Hilfepaket auf schäbige Art – FPÖ will aus Not der Bauern politisches Kapital schlagen

St. Pölten (OTS) - 

„Die FPÖ fordert Neuwahlen, wir fordern Hilfe für unsere Bauern. Unsere Bäuerinnen und Bauern kämpfen mit einer Dürre historischen Ausmaßes und brauchen jetzt Unterstützung. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig hat konkrete Hilfen vorgelegt. Die SPÖ blockiert diese auf schäbige Art und Weise. Und die FPÖ nutzt die Not unserer Bauern für ihre tägliche Forderung nach Neuwahlen“, betont VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner auf die jüngsten Wortmeldungen der Freiheitlichen.

„Dauerurlauber Kickl versteckt sich ganzen Sommer lang in der Kletterwand und hat jetzt plötzlich die Liebe zur Landwirtschaft entdeckt. Dabei war der sichtbarste Kontakt, den er bisher zur Tierwelt hatte, das unnötige Reiten auf einem Polizeipferd zu Showzwecken. Für die Kickl-FPÖ gilt wie so oft: Große Klappe, nichts dahinter. Der Ruf nach Neuwahlen füllt keine Futtersilos und bringt den existenzgefährdeten Bäuerinnen und Bauern in ihrer aktuellen Situation keinen Schritt weiter", so Zauner, der abschließend betont: „Für uns als Volkspartei Niederösterreich zählt einzig und allein, dass unseren Landwirtinnen und Landwirten jetzt rasch geholfen wird. Für die Bundes-FPÖ zählt offenbar nur, politisches Kapital aus der Not der Bauern zu schlagen. Unsere Bäuerinnen und Bauern brauchen Hilfe auf ihren Höfen und keinen Wahlkampf auf ihrem Rücken.“

Rückfragen & Kontakt

Volkspartei Niederösterreich
E-Mail: [email protected]
Website: https://vpnoe.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NNV

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Niederösterreich

Rückfragen & Kontakt

Volkspartei Niederösterreich
E-Mail: [email protected]
Website: https://vpnoe.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright