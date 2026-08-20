VPNÖ-Zauner: „Die FPÖ fordert Neuwahlen, wir fordern Hilfe für unsere Bauern“

St. Pölten (OTS) -

„Die FPÖ fordert Neuwahlen, wir fordern Hilfe für unsere Bauern. Unsere Bäuerinnen und Bauern kämpfen mit einer Dürre historischen Ausmaßes und brauchen jetzt Unterstützung. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig hat konkrete Hilfen vorgelegt. Die SPÖ blockiert diese auf schäbige Art und Weise. Und die FPÖ nutzt die Not unserer Bauern für ihre tägliche Forderung nach Neuwahlen“, betont VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner auf die jüngsten Wortmeldungen der Freiheitlichen.

„Dauerurlauber Kickl versteckt sich ganzen Sommer lang in der Kletterwand und hat jetzt plötzlich die Liebe zur Landwirtschaft entdeckt. Dabei war der sichtbarste Kontakt, den er bisher zur Tierwelt hatte, das unnötige Reiten auf einem Polizeipferd zu Showzwecken. Für die Kickl-FPÖ gilt wie so oft: Große Klappe, nichts dahinter. Der Ruf nach Neuwahlen füllt keine Futtersilos und bringt den existenzgefährdeten Bäuerinnen und Bauern in ihrer aktuellen Situation keinen Schritt weiter", so Zauner, der abschließend betont: „Für uns als Volkspartei Niederösterreich zählt einzig und allein, dass unseren Landwirtinnen und Landwirten jetzt rasch geholfen wird. Für die Bundes-FPÖ zählt offenbar nur, politisches Kapital aus der Not der Bauern zu schlagen. Unsere Bäuerinnen und Bauern brauchen Hilfe auf ihren Höfen und keinen Wahlkampf auf ihrem Rücken.“