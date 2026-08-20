  • 20.08.2026, 16:01:02
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  • OTS0112

L 115 Michelndorf – Heiligeneich: Arbeiten für Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

Fahrbahn auf einer Länge von rund 1,25 Kilometern erneuert

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahn der Landesstraße L 115 zwischen Michelndorf und Heiligeneich erhielt auf einer Länge von rund 1,25 Kilometern eine neue Fahrbahndecke. Aufgrund zahlreicher Längs-, Quer- und Netzrisse, Verformungen sowie weiterer Fahrbahnschäden entsprach die Landesstraße L 115 zwischen Michelndorf und Heiligeneich zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Der NÖ Straßendienst hat daher die Erneuerung im Bereich von Kilometer 0,310 bis Kilometer 1,560 beschlossen.

Im Zuge der Arbeiten wurde die Fahrbahn an einzelnen Stellen bis zur ungebundenen Tragschicht in einer Tiefe von zwölf Zentimetern abgefräst. In jenen Bereichen, in denen die Tragschicht noch intakt war, erfolgte der Fräsabtrag in einer Tiefe von vier Zentimetern. Anschließend wurde auf den betreffenden Flächen eine acht Zentimeter starke bituminöse Tragschicht aufgebracht. Den Abschluss bildete der Einbau einer vier Zentimeter starken bituminösen Deckschicht über die gesamte Fahrbahnfläche. Die Straßenbauarbeiten führte die Firma Gebrüder Haider Bauunternehmung GmbH aus Großraming innerhalb einer Woche durch. Die Gesamtbaukosten in Höhe von rund 230.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

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