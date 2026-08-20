B 39 Bereich Mühlhofen: Arbeiten für Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Landesstraße B 39 im Bereich von Mühlhofen im Gemeindegebiet von Weinburg (Bezirk St. Pölten-Land) erhielt auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern eine neue Fahrbahndecke. Als erster Schritt trug man die Bankette ab und fräste die bestehende Asphaltkonstruktion bis in eine Tiefe von zehn Zentimetern ab. Anschließend erfolgte die Reinigung der Fräsfläche, ehe eine sechs Zentimeter dicke Asphaltbinderschicht sowie eine vier Zentimeter dicke Deckschicht aufgebracht wurden. Danach folgte die Aufbringung der erforderlichen Bodenmarkierung. Abschließend erfolgten die Wiederherstellung der Straßenausrüstung sowie die Anpassung der Bankette an den Neubestand. Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei St. Pölten West sowie Bau- und Lieferfirmen aus der Region durch. Die Gesamtkosten von rund 415.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Die Landesstraße B 39 hat zuletzt auf einer Gesamtlänge von rund 1,3 Kilometern beziehungsweise auf einer Gesamtfläche von rund 12.000 Quadratmetern zahlreiche Fahrbahnschäden wie starke Verdrückungen, Netzrisse sowie Spurrinnen aufgewiesen. Deshalb hat der NÖ Straßendienst eine Erneuerung der Fahrbahn von Kilometer 9,2 bis Kilometer 10,48 beschlossen. Die Landesstraße B 39 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 8.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]