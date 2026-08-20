„Silberlocke Eugendorf“: Neues Zuhause für selbstbestimmtes Wohnen im Alter

Eugendorf (OTS) -

Mit 24 geförderten Mietwohnungen für betreutes Wohnen und einem Seniorentageszentrum unter einem Dach verbindet das BWSG-Projekt „Silberlocke“ selbstbestimmtes Wohnen mit professioneller Betreuung und Gemeinschaft. Betreiber des Seniorentageszentrums ist der Arbeiter-Samariter-Bund Salzburg. Die offizielle Wohnungsübergabe an die Mieter findet am 25. August statt. Das Seniorentageszentrum wird im Oktober feierlich an einem gesonderten Termin eröffnet.

Repräsentanten der BWSG, der Bürgermeister der Gemeinde Eugendorf Robert Bimminger, Soziallandesrat Dr. Wolfgang Fürweger sowie Vertreter des Arbeiter-Samariter-Bunds Salzburg und der Baufirma Hillebrand stehen für Gespräche und Interviews zur Verfügung.

Anmeldung und Rückmeldung: [email protected] oder +4366460088214

BWSG-Projekt Silberlocke wird übergeben

Datum: 25.08.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Neubauprojekt Silberlocke

Santnerweg 90-92

5301 Eugendorf

Österreich

URL: https://www.bwsg.at/projekt/eugendorf-silberlocke/