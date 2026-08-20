  • 20.08.2026, 14:38:02
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  • OTS0107

„Silberlocke Eugendorf“: Neues Zuhause für selbstbestimmtes Wohnen im Alter

Die gemeinnützige BWSG lädt gemeinsam mit ihren Projektpartnern zur offiziellen Wohnungsübergabe ein.

Eugendorf (OTS) - 

Mit 24 geförderten Mietwohnungen für betreutes Wohnen und einem Seniorentageszentrum unter einem Dach verbindet das BWSG-Projekt „Silberlocke“ selbstbestimmtes Wohnen mit professioneller Betreuung und Gemeinschaft. Betreiber des Seniorentageszentrums ist der Arbeiter-Samariter-Bund Salzburg. Die offizielle Wohnungsübergabe an die Mieter findet am 25. August statt. Das Seniorentageszentrum wird im Oktober feierlich an einem gesonderten Termin eröffnet.

Repräsentanten der BWSG, der Bürgermeister der Gemeinde Eugendorf Robert Bimminger, Soziallandesrat Dr. Wolfgang Fürweger sowie Vertreter des Arbeiter-Samariter-Bunds Salzburg und der Baufirma Hillebrand stehen für Gespräche und Interviews zur Verfügung.

Anmeldung und Rückmeldung: [email protected] oder +4366460088214

BWSG-Projekt Silberlocke wird übergeben



Datum: 25.08.2026, 10:30 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Neubauprojekt Silberlocke


Santnerweg 90-92

5301 Eugendorf


Österreich


URL: https://www.bwsg.at/projekt/eugendorf-silberlocke/


 Rückfragen & Kontakt 
BWS-Gruppe
 Mag. Rita Michlits, BEd
 Telefon: +43154608214
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.bwsg.at
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