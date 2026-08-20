- 20.08.2026, 13:19:05
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- OTS0096
Öffentlicher Rückruf: Slime-Knete Bunny Mousse Bubbles
Betroffenes Produkt: Slime-Knete Bunny Mousse Bubbles
Chargennummer: WJ321
Verkaufszeitraum: von Dezember 2025 bis August 2026
Hersteller / Importeur / Vertreiber: UOUOROSE GmbH
Grund für den Rückruf:
Im Produkt wurden im Rahmen einer amtlichen Untersuchung Mängel festgestellt, die eine potenzielle Gesundheitsgefährdung darstellen.
Wichtiger Hinweis:
Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter! Es besteht Gesundheitsgefahr für Kinder.
Maßnahme:
Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es in unserer Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassabon erstattet.
Kontakt für Rückfragen:
UOUOROSE GmbH
Tel: +43 1 2710016
E-Mail: [email protected]
Diese Warnung bedeutet nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.
Rückfragen & Kontakt
UOUOROSE GmbH
Telefon: +43 1 2710016
E-Mail: [email protected]
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