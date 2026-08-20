  • 20.08.2026, 13:06:03
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Kaineder: Grüne einzig verlässliche Alternative zu Kickls Spaltern

Grüne kritisieren zunehmende Öffnung der SPÖ nach rechts-außen

Wien (OTS) - 

„Entweder hat Babler seine Partei nicht im Griff oder er hat den Willen, der FPÖ wo immer möglich nicht das Ruder zu überlassen, selbst aufgegeben. Wie man es auch dreht und wendet, am Ende bleibt: Die einzig verlässliche Alternative zu Kickls blauen Spaltern sind und bleiben wir Grüne“, kommentiert Stefan Kaineder, stv. Bundesprecher der Grünen und Landessprecher der Grünen Oberösterreich, die Bereitschaft des Steirer SPÖ-Chefs Lercher, der dortigen FPÖ den Steigbügelhalter zu machen.

„So gerne die SPÖ an ihr antifaschistisches Erbe und ihre Geschichte erinnert: Geht es darum, selbst in Regierung zu kommen, wirft sie ihre Prinzipien spätestens in den Ländern ganz schnell über Bord“, so Kaineder weiter und erinnert daran, dass die FPÖ keine Partei ist, wie jede andere: „Die FPÖ bekämpft alles, wofür wir Demokrat:innen stehen: ein Europa der Freiheit und des Zusammenhalts und allem voran gegen unsere liberale Demokratie.“

Lercher ist in der SPÖ auch nicht alleine: „In der Steiermark, in Kärnten und auch bei uns in Oberösterreich wollen führende Sozialdemokraten nichts mehr von einer Brandmauer gegen die Rechtsextremen wissen. Martin Winkler als Chef der oberösterreichischen SPÖ schafft es seit seinem Amtsantritt nicht, die FPÖ klar als Koalitionspartner auszuschließen. Nur wir Grüne stehen klar dazu, dass es mit uns keinen blauen Landeshauptmann in Oberösterreich geben wird“, so Kaineder abschließend.

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