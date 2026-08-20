Dürrebedingte Futterknappheit: Lagerhaus-Genossenschaften sichern österreichweit Grundfutterversorgung

Korneuburg (OTS) -

Die anhaltende Trockenheit führt in Teilen Österreichs zu erheblichen Ertragseinbußen im Grünland und verschärft die Futtersituation in landwirtschaftlichen Betrieben. Zur Sicherung der Grundfutterversorgung in einer außergewöhnlich angespannten Situation stellen die Lagerhaus-Genossenschaften zusätzliche Heumengen in Österreich bereit.

„ Die heimische Landwirtschaft trägt wesentlich dazu bei, dass Österreich verlässlich mit Lebensmitteln versorgt wird. Die anhaltende Dürre stellt viele Betriebe vor große Herausforderungen. Gerade in solchen Situationen zeigt sich der genossenschaftliche Grundgedanke, für den der Lagerhausverbund steht: gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und die Betriebe dort zu unterstützen, wo es notwendig ist “, betont Johannes Schuster, Vorstandsvorsitzender der RWA Raiffeisen Ware Austria.

„ Wo die eigenen Futtererträge durch die Trockenheit deutlich geringer ausfallen, brauchen die Betriebe vor allem Planbarkeit und Verlässlichkeit bei der weiteren Versorgung. Die RWA unterstützt bei der Bündelung von in der EU verfügbaren Heumengen und stellt diese für die an der Aktion teilnehmenden Lagerhaus-Genossenschaften in Österreich bereit “, ergänzt Christoph Metzker, Vorstandsdirektor der RWA.

Um die Versorgung der betroffenen Betriebe bestmöglich zu unterstützen, wird im Rahmen der Aktion Heu aus EU-Herkunft in Rund- oder Quaderballen angeboten. Die Abgabe erfolgt in kompletten Lkw-Ladungseinheiten. Die Bestellungen können bei allen Lagerhaus-Genossenschaften bis zum 31. August 2026 aufgegeben werden. Auf diese Weise werden zusätzliche Heumengen verlässlich verfügbar und besser planbar. Zahlungsziel für die Heu-Bezugsaktion ist Dezember 2026 zum Hauptauszahlungstermin der EU-Agrargelder durch die Agrarmarkt Austria. So tragen die Lagerhaus-Genossenschaften auch dazu bei, die aktuell angespannte Liquiditätssituation vieler landwirtschaftlicher Betriebe abzufedern.

