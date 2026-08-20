„Gehen gegen Gewalt“: Vier Tage im Weinviertel – ganz Österreich kann mitgehen

Weinviertel (OTS) -

Vier Tage gemeinsam gehen, hinschauen und Haltung zeigen: Von 10. bis 13. September 2026 führt die Solidaritätswanderung „Gehen gegen Gewalt“ durch das Weinviertel. Gleichzeitig können Menschen in ganz Österreich digital mitgehen und Schritte gegen Gewalt sammeln.

Die vier Etappen führen von Mistelbach über Asparn an der Zaya, Ernstbrunn, Großrußbach, Karnabrunn, Niederhollabrunn, Leitzerdsorf, Stockerau und Leobendorf bis zum Michelberg. Mitgehen können alle – eine ganze Etappe, einige Kilometer oder auch nur ein kurzes Stück. Männer sind ausdrücklich willkommen.

„Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist keine Privatsache. Wir wollen das Thema dorthin tragen, wo Menschen leben und einander begegnen – in die Gemeinden und in den öffentlichen Raum“, sagt Manuela Kräuter, Geschäftsführerin von FRAUEN FÜR FRAUEN Weinviertel.

Mitgehen wird auch Brigitta Scharinger, Mutter des Femizidopfers Jennifer Scharinger. Zu den Unterstützer*innen der Initiative zählen außerdem Alexander Grohs, Leiter von NEUSTART Niederösterreich und Burgenland, Katharina Wenty, Slam-Poetin sowie die Kulturwissenschaftlerin und Podcasterin Beatrice Frasl.

Das vielfältige Begleitprogramm verbindet Bewegung mit Begegnungen, Lesungen, Gesprächen, Musik und Kunst. Teil des Programms sind Nicole Dill, Überlebende eines versuchten Femizids und Autorin, sowie die langjährige Gewaltschutzexpertin Maria Rösslhumer.

Einen besonderen Schlusspunkt setzt der Künstler Stefan Klampfer am Michelberg. Seine Kunstaktion „Gewalt gegen Frauen und Mädchen wird sichtbar“ greift eine frühere künstlerische Arbeit am Michelberg auf. Dabei werden im Vorfeld entstandene Tonfiguren symbolisch vergraben – als Auseinandersetzung mit Gewalt, die oft verborgen, verschwiegen oder tabuisiert bleibt.

Wer nicht im Weinviertel dabei sein kann, kann über eine digitale Schritte-Challenge von überall in Österreich mitgehen – beim Spaziergang, auf dem Arbeitsweg, alleine, mit Freund*innen oder als Team.

„Es geht nicht um sportliche Leistung. Jeder Schritt ist ein sichtbares Zeichen für Solidarität und Zivilcourage. Wir wollen gemeinsam zeigen: Wir schauen hin und wir akzeptieren Gewalt nicht“, so Kräuter.